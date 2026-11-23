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Uskumruköy Mahallesi, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Sarıyer ilçesine bağlı. Kentin kuzeyinde, Karadeniz kıyısına yakın ormanlık bir bölgede bulunan Uskumruköy, Zekeriyaköy ve Kilyos'a komşu. Uskumruköy nerede, nasıl gidilir, nüfusu kaç, eskiden köy müydü diye merak edenler için Uskumruköy hakkında bilinenler şöyle.

USKUMRUKÖY HANGİ İLÇEYE BAĞLI?

Uskumruköy, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı bir mahalle. Sarıyer, İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında, kentin en kuzeyindeki ilçelerden biri. İlçenin kuzey kesimi Karadeniz'e kadar uzanıyor ve büyük bölümü ormanlarla kaplı.

USKUMRUKÖY NEREDE?

Uskumruköy, Sarıyer ilçe merkezinin kuzeybatısında, Karadeniz sahiline yakın bir konumda yer alıyor. Mahalle; villaları, bahçeli evleri ve ormanla iç içe yapısıyla biliniyor. Çevresinde Zekeriyaköy, Kilyos ve Demirciköy gibi yerleşimler bulunuyor. Bölge, İstanbul'un kuzey ormanlarının bir parçası sayılıyor ve Belgrad Ormanı'na da yakın.

USKUMRUKÖY ESKİDEN KÖY MÜYDÜ?

Adından da anlaşılacağı gibi Uskumruköy uzun yıllar boyunca Sarıyer'e bağlı bir köy olarak varlığını sürdürdü. Büyükşehir mevzuatındaki düzenlemelerle birlikte İstanbul'daki köylerin tüzel kişilikleri kaldırıldı ve Uskumruköy de mahalle statüsüne geçti. Bugün resmi kayıtlarda Uskumruköy Mahallesi olarak yer alıyor.

USKUMRUKÖY'E NASIL GİDİLİR?

Uskumruköy'e İstanbul'un merkezinden Sarıyer ve Zekeriyaköy güzergâhı üzerinden karayoluyla ulaşılabiliyor. Bölge, Kuzey Marmara Otoyolu'na da yakın bir konumda. Toplu taşımayla gitmek isteyenler Sarıyer merkezden kalkan otobüs hatlarını kullanabiliyor.

USKUMRUKÖY'DE NE OLDU?

22 Kasım Pazar akşamı saat 18.00 sıralarında Uskumruköy'de bir dişi aslanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre olayın ardından bölgede çalışma başlatıldı ve bölgede yaşayanlar uyarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, termal kameralı ekiplerin sevk edildiğini ve ormanlık alanda hayvanın yerinin tespit edildiğini açıkladı. Aslanın sağ olarak yakalanması için Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri çalışma yürütüyor. Bölgede uzman veteriner hekimler de hazır bekliyor.