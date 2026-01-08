Uşak okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Uşak'ta okul yok mu (UŞAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Uşak'ta 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Uşak Valiliği tarafından konuyla ilgili bir kar tatili açıklaması bekleniyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Detaylı bilgi için Uşak Valiliği'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

UŞAK HAVA DURUMU

Uşak'ta Hava Durumu: Yağmur Yerini Kar Yağışına Bırakıyor

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Uşak, önümüzdeki 5 gün boyunca hareketli bir hava dalgasının etkisi altında kalacak. Hafta ortasında etkili olan sağanak yağışlar, cuma gününden itibaren yerini kar yağışı ve dondurucu soğuklara bırakacak.

Perşembe: Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

08 Ocak Perşembe günü şehir genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının en yüksek 13°C, en düşük ise 3°C olması tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden saatte 24-30 km hıza ulaşması beklendiğinden vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Cuma: Kar Yağışı ve Ani Sıcaklık Düşüşü

Haftanın en soğuk günlerinden biri olan 09 Ocak Cuma günü kar yağışı şehre giriş yapacak. Sıcaklıkların aniden düşerek en yüksek 2°C, gece ise -2°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Bu ani düşüşle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler uyarıldı.

Cumartesi: Yağmur ve Gece Ayazı

10 Ocak Cumartesi günü yağışların hafif yağmura dönmesi beklenirken, gündüz sıcaklığı 9°C'ye kadar yükselecek. Ancak gece saatlerinde termometreler 0°C civarını gösterecek, bu da gece boyu sert bir ayazın etkili olacağı anlamına geliyor.

Pazar ve Pazartesi: Kar Geri Dönüyor

Hafta sonunun son günü olan 11 Ocak Pazar, karma bir yağış (yağmur ve kar) ile geçecek. Yeni haftanın ilk günü olan 12 Ocak Pazartesi ise kar yağışının tekrar etkisini artırması öngörülüyor. Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık ise -2°C olarak tahmin ediliyor.

İstatistiksel Not: 1991-2020 yılları arasındaki geçmiş verilere bakıldığında, Uşak'ta bu tarihlerdeki ortalama en düşük sıcaklıklar genellikle -3°C civarındayken, bu yılki tahminlerin mevsim normalleri çizgisinde seyrettiği görülüyor.

Vatandaşların, özellikle cuma ve pazartesi günleri beklenen kar yağışıyla oluşabilecek ulaşım aksamalarına karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

UŞAK OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.