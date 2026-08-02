Union Berlin Cagliari maçı hangi kanalda, Union Berlin Cagliari nereden CANLI izlenir?

Hazırlık maçları kapsamında sahaya çıkacak Union Berlin ile Cagliari, yeni sezon öncesinde son durumlarını test edecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Union Berlin Cagliari maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Union Berlin-Cagliari hazırlık maçının yayıncı kuruluşu, canlı izleme seçenekleri ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar.

UNION BERLIN CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA? UNION BERLIN CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Almanya temsilcisi Union Berlin ile İtalya ekibi Cagliari hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sezon öncesi son durumlarını görmek isteyen futbolseverler ise "Union Berlin Cagliari maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?", "Nereden canlı izlenir?" ve "Şifresiz mi yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Union Berlin-Cagliari hazırlık maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

UNION BERLIN CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Berlin ile Cagliari arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon yayınının yanı sıra TRT Spor'un dijital platformları üzerinden de takip edebilecek.

UNION BERLIN CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Union Berlin-Cagliari hazırlık maçı, 02 Ağustos 2026 Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. İki takım da yeni sezon öncesinde teknik heyetlerine son durumlarını gösterme fırsatı yakalayacak.

UNION BERLIN CAGLIARI MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor ekranlarından mücadeleyi takip edebilecek. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapıyor.

TRT Spor yayın platformları:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın

UNION BERLIN CAGLIARI MAÇI HANGİ GÜN?

Union Berlin ile Cagliari arasındaki hazırlık mücadelesi, 02 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, iki takımın yeni sezon öncesindeki hazırlık sürecinde önemli bir prova niteliği taşıyor.

UNION BERLIN CAGLIARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşmasına Almanya'nın başkenti Berlin ev sahipliği yapacak. Union Berlin ile Cagliari arasındaki mücadele, Berlin Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, iki ekibin sezon öncesi performansını yakından takip etme fırsatı bulacak.