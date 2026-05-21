Unai Emery kaç UEFA kupası var?

“Unai Emery kaç UEFA kupası var?” sorusu futbolseverler tarafından son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan Unai Emery, özellikle UEFA organizasyonlarındaki performansıyla dikkat çekiyor.

UNAI EMERY TARİHE GEÇTİ: 5 UEFA KUPASI KAZANAN İLK TEKNİK ADAM

Unai Emery, Avrupa futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Deneyimli teknik direktör, UEFA organizasyonlarında elde ettiği başarılarla rekor kırarak 5 kez kupa kazanan ilk ve tek teknik adam oldu.

SEVILLA İLE ÜST ÜSTE 3 ŞAMPİYONLUK

Emery’nin Avrupa’daki yükselişi Sevilla FC ile başladı. İspanyol ekibiyle 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Emery, bu süreçte turnuvaya damgasını vurdu ve üst üste üç kez kupa kaldırarak büyük bir başarıya imza attı.

VILLARREAL İLE YENİDEN ZİRVE

Başarılı teknik adam, 2020-21 sezonunda Villarreal CF ile de Avrupa Ligi kupasını kazanarak kariyerindeki dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Finalde Manchester United’ı mağlup eden Villarreal, Emery yönetiminde tarihinin en büyük başarısını yaşadı.

ASTON VILLA İLE TARİHİ 5. KUPA

2025-26 sezonunda ise Aston Villa ile Avrupa Ligi zaferi yaşayan Emery, kariyerindeki 5. UEFA kupasını kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. Bu başarıyla birlikte Avrupa kupalarında en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını tek başına elde etti.

AVRUPA KUPALARINDA EŞSİZ REKOR

Unai Emery’nin bu başarısı, Avrupa futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir istatistik olarak kayıtlara geçti. Farklı takımlarla defalarca şampiyonluk yaşayan İspanyol teknik adam, UEFA Avrupa Ligi’nin en başarılı ismi olarak gösteriliyor.

Osman DEMİR
