Ümraniyespor Boluspor maçı hangi kanalda, Ümraniyespor Boluspor maçı nereden CANLI izlenir?

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Ümraniyespor ile Boluspor, 1. Lig'de galibiyet hedefiyle karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda üst sıraları zorlamak isteyen iki takımın mücadelesi, futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında yer alıyor. Ümraniyespor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

ÜMRANİYESPOR BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

ÜMRANİYESPOR BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor-Boluspor karşılaşması Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

ÜMRANİYESPOR BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor ile Boluspor arasındaki 1. Lig mücadelesi, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor üzerinden şifresiz şekilde de takip edebilecek.

ÜMRANİYESPOR BOLUSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor'u platformlar üzerinden izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 56. kanal

D-Smart: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

Karşılaşma ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden de izlenebilecek. beIN Sports 2 üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise Digiturk'ün 78. kanalını tercih edebilecek. Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ÜMRANİYESPOR BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ümraniyespor'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde 3 puan hedeflerken, Boluspor ise zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.