Umman'a vizesiz gidiliyor mu? Umman'ın vizesi kalktı mı?

Umman ile Türkiye arasında alınan yeni kararlar, yurt dışı seyahat planı yapanların ilgisini üzerine topladı. "Umman'a vizesiz seyahat mümkün mü?" ve "Umman vizesi tamamen kaldırıldı mı?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, karşılıklı olarak sağlanan vize muafiyetinin kapsamı, konaklama süresi ve uygulanacak şartlar merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UMMAN'A VİZESİZ GİDİLİYOR MU?

Türkiye ile Umman Sultanlığı arasında yapılan yeni anlaşma kapsamında Türk vatandaşları Umman'a vizesiz seyahat edebiliyor. Umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları, herhangi bir ön başvuru veya vize işlemi yapmadan Umman'a giriş yapma hakkına sahip. Bu düzenleme sayesinde seyahat öncesinde konsolosluk işlemleriyle uğraşmadan, doğrudan ülkeye giriş mümkün hale geldi.

UMMAN'A GİTMEK İÇİN VİZE GEREKLİ Mİ?

Yeni mutabakat sonrası Umman'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vize zorunluluğu bulunmuyor. Türk vatandaşları Umman'da tek seferde 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Ayrıca 180 günlük süre içinde toplam 90 günü aşmamak şartıyla birden fazla giriş ve çıkış yapma imkânı da tanınıyor. Bu durum özellikle iş, turizm veya sık seyahat edenler açısından önemli bir kolaylık sağlıyor.

UMMAN'A GİTMEK İÇİN VİZE KALDIRILDI MI?

Türkiye ile Umman arasında karşılıklı olarak vize uygulaması kaldırıldı. Anlaşma doğrultusunda Umman vatandaşları da Türkiye'ye turistik amaçlı seyahatlerinde vize almadan giriş yapabiliyor ve 180 gün içinde toplam 90 güne kadar ülkede kalabiliyor.

Ancak vizesiz seyahat hakkından yararlanabilmek için pasaportların giriş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli olması gerekiyor. Bunun yanı sıra Umman makamları, seyahat süresini kapsayan bir sağlık sigortasının yaptırılmasını da özellikle tavsiye ediyor.