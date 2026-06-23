Ümit Dikbayır neden istifa etti, Ümit Dikbayır hangi partiye geçecek?

Türkiye siyasetinde gündem olan isimlerden Ümit Dikbayır, istifa kararı sonrası yeniden tartışmaların odağına yerleşti. “ Ümit Dikbayır neden istifa etti ve hangi partiye geçecek?” soruları hem siyasi çevrelerde hem de sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor. Yaşanan son gelişmeler ve olası siyasi rotası haberimizde…

ÜMİT DİKBAYIR NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti.

Ümit Dikbayır'ın açıklaması şu şekilde;

"KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır."