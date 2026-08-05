Ülkü Hilal Çiftçi'nin yaşıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. "Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, Ülkü Hilal Çiftçi 17 yaşında mı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alırken, başarılı oyuncunun doğum tarihi ve kariyerine ilişkin bilgiler de merak ediliyor. İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin yaşı ve hayatına dair öne çıkan detaylar.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA, ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ 17 YAŞINDA MI?

Genç yaşına rağmen rol aldığı başarılı yapımlarla adından söz ettiren Ülkü Hilal Çiftçi, son dönemde yaşıyla da gündemde. Arama motorlarında "Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, Ülkü Hilal Çiftçi 17 yaşında mı?" soruları sıkça araştırılırken, oyuncunun biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar merak ediliyor.

Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini başarılı projelerle sürdüren Ülkü Hilal Çiftçi, televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Peki, Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında ve 17 yaşında olduğu iddiası doğru mu?

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Buna göre oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 17 yaşındadır. Dolayısıyla sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça gündeme gelen "Ülkü Hilal Çiftçi 17 yaşında mı?" sorusunun cevabı evet olarak öne çıkıyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başlayan Ülkü Hilal Çiftçi, yer aldığı dizi ve film projeleriyle dikkat çekti. Özellikle çocuk oyuncu olarak sergilediği başarılı performans sayesinde televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden biri haline geldi. Farklı yapımlarda üstlendiği rollerle deneyimini artıran genç oyuncu, kariyerini yeni projelerle sürdürmeye devam ediyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ülkü Hilal Çiftçi, kariyeri boyunca birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı. Özellikle çocukluk döneminde canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan oyuncu, zaman içinde farklı projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini geliştirdi. Yeni projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ 17 YAŞINDA MI?

Evet. Ülkü Hilal Çiftçi'nin doğum tarihi 11 Ocak 2009 olduğu için, 2026 yılı itibarıyla 17 yaşındadır. Bu nedenle internette sıkça araştırılan "Ülkü Hilal Çiftçi 17 yaşında mı?" sorusunun yanıtı doğrulanmış oluyor. Genç oyuncu, kariyerine yeni projelerle devam ederken hayranları tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor.