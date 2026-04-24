Ulan Salih nerede çekildi, Ulan Salih filmi ne zaman çekildi?

2023 yılında vizyona girerek sinemaseverlerle buluşan "Ulan Salih ne zaman çekildi?" sorgusu, filmin prodüksiyon sürecini ve oyuncu kadrosunu merak eden takipçiler için yanıt bekliyor. Bülent Terzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmin hazırlık aşaması ve set takvimi, oyuncuların uyumu ve eğlenceli sahneleriyle sıkça gündeme gelmişti. Eski sevgilisi Aysel ile yeni hayatı arasında kalan Salih’in hikayesini konu alan yapımın vizyon tarihi, oyuncu listesi ve çekimlerin hangi dönemde tamamlandığına dair tüm detayları güncel haberimizde derledik.

ULAN SALİH NEREDE ÇEKİLDİ? İŞTE MERAK EDİLEN SET MEKANLARI

Türk sinemasının komedi ve aksiyonu harmanlayan yapımlarından biri olan Ulan Salih, izleyiciyi İstanbul’un tanıdık ve samimi sokaklarında bir yolculuğa çıkarıyor. Başrollerini İnan Ulaş Torun, Eslem Akar ve Levent Sülün’ün paylaştığı filmin çekimleri, ağırlıklı olarak İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Şehrin dokusunu yansıtan mahalle sahneleri ve hareketli dış çekimler, hikayenin absürt ama bir o kadar da içten atmosferini destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

FİLMİN KALBİ KİREÇBURNU VE SARIYER’DE ATTI

Ulan Salih filminin prodüksiyon sürecinde, İstanbul’un boğaz hattı ve kuzey bölgeleri sıkça kullanıldı. Özellikle sahil sahneleri ve ekibin bir araya geldiği yemekli kutlamaların adresi olarak Sarıyer ve Kireçburnu semtleri ön plana çıktı. Mahalle kültürünün hissedildiği iç çekimlerde ise şehrin otantik yapısını koruyan noktalar tercih edilerek, ana karakter Salih’in hayat mücadelesi daha gerçekçi bir dille beyaz perdeye aktarıldı.

ULAN SALİH FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Yapımcılığını Salih Aksu’nun, yönetmenliğini ise Bülent Terzioğlu’nun üstlendiği Ulan Salih ne zaman çekildi? sorusu, filmin vizyon başarısının ardından sıkça gündeme gelmeye başladı. Filmin çekimleri 2022 yılının Temmuz ayında başladı ve yaklaşık bir aylık yoğun bir çalışma takviminin ardından tamamlandı. Prodüksiyon aşamasının bitmesiyle birlikte kurgu sürecine geçilen yapım, 10 Mart 2023 tarihinde sinemaseverlerle buluşarak beyaz perdedeki yerini aldı.

MASLAK’TAN SOKAKLARA: SETTE YAŞANAN KOMİK ANILAR

Filmin çekim süreci sadece kamera önünde değil, kamera arkasında da oldukça renkli anlara sahne oldu. Oyuncuların verdiği röportajlara göre, Maslak ve çevresindeki çekimlerde kullanılan teknik araçların (çekici gibi) en kritik sahnelerde arıza yapması, tüm ekibin sinirlerini bozmak yerine durumu eğlenceli bir anıya dönüştürmesine neden olmuş. Bu doğal ve samimi set ortamının, filmin genel enerjisine de olumlu yansıdığı görülüyor.

ULAN SALİH FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Salih'in eski sevgilisi Aysel ile hayatını düzene sokma hayalleri kurarken bir anda kendisini bir mafya sarmalının içinde bulmasını konu alan film, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İnan Ulaş Torun'un hayat verdiği Salih karakterine; Eslem Akar, Aleyna Dalveren, Metin Keçeci ve usta oyuncu Levent Sülün eşlik ediyor. İstanbul'un kendine has sokaklarında geçen bu kovalamaca, tesadüflerin bir insanın hayatını ne kadar değiştirebileceğini absürt bir mizahla anlatıyor.