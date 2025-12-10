Uğurcan sakatlandı mı? Uğurcan neden oyundan çıktı (Monaco Galatasaray)?

Uğurcan sakatlık yaşayıp yaşamadığı Monaco Galatasaray maçının en çok konuşulan konuları arasında er alıyor. Peki, Uğurcan sakatlandı mı? Uğurcan neden oyundan çıktı? İşte Uğurcan hakkında merak edilen soruların yanıtları...

UĞURCAN SAKATLANDI MI?

Uğurcan maçın 66. dakikasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Yerine Günay oyuna dahil oldu.

UĞURCANKİMDİR?

5 Nisan 1996 tarihinde Antalya'da doğan Uğurcan Çakır, futbola Bağcılar İstoç Spor'da başladı. Sonrasında Yamanspor altyapısında oynayan Uğurcan, 2011'in ekim ayında 1461 Trabzonspor'a giderek Karadeniz şehrine adım attı.

1461 Trabzon'da Trabzonspor altyapısının dikkatini çeken Uğurcan Çakır, 2012/13 sezonunun başında ilk kez Trabzonspor altyapısına girdi. U17 seviyesinden A takıma kadar yükselen başarılı file bekçisi, bir sezon kiralık olarak 1461 Trabzonspor'da oynamasının ardından 2016/17 sezonundan itibaren Trabzonspor'un kadrosunda yer aldı.

Karadeniz ekibinde 292 maça çıkan Uğurcan Çakır; Trabzonspor'da bir Türkiye Kupası, iki Türkiye Süper Kupası ve bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Türkiye A Milli Takımı'nın kalesini de 31 maçta koruma başarısı gösteren Uğurcan, 2025/26 sezonunun başında Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.