Uğurcan Çakır kimdir? Kaleci Uğurcan Çakır kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Türk futbolunun son yıllardaki en başarılı kalecileri arasında gösterilen Uğurcan Çakır, hem Avrupa arenasındaki performansı hem de milli takım kariyeriyle gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray’da forma giyen deneyimli kalecinin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu ise futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Uğurcan Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyeri nasıl şekillendi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, kaleci mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da forma giymektedir. Futbola küçük yaşlarda başlayan Uğurcan Çakır, altyapı döneminden itibaren Trabzonspor’da yetişmiş ve profesyonel kariyerinde uzun yıllar bordo-mavili formayı giymiştir. Başarılı performansıyla Türkiye millî takımının da değişmez isimleri arasında yer almaktadır.

UĞURCAN ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

UĞURCAN ÇAKIR NERELİ?

Uğurcan Çakır, Antalya doğumludur. Ancak futbol kariyerinin büyük bölümünü Trabzonspor altyapısı ve A Takımı’nda geçirmiştir.

UĞURCAN ÇAKIR’IN KARİYERİ

Uğurcan Çakır, profesyonel kariyerine Trabzonspor’da başlamış ve burada uzun yıllar birinci kaleci olarak görev yapmıştır. Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşamıştır. Gösterdiği performansla kaptanlık görevine kadar yükselmiştir.

2025 yılında Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı ekipte kısa sürede ilk 11’in önemli isimlerinden biri olmuştur. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de görev alarak kariyerine üst düzey maçlarla devam etmektedir. Aynı zamanda Türkiye A Millî Takımı’nın da birinci kalecileri arasında yer almaktadır.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Milli takımın kaleci rotasyonunda önemli bir yere sahip olan Uğurcan Çakır, performansı ve tecrübesiyle dikkat çekerken, Dünya Kupası sürecinde Türkiye’nin en güçlü aday kalecilerinden biri olarak gösteriliyor. Turnuvada ilk 11’de yer alıp almayacağı ise maç öncesi yapılacak tercih ve form durumuna bağlı olacak.