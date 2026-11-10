Uğur Uçar kimdir? Alanyaspor'un yeni hocası hangi takımlarda oynadı?

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Uğur Uçar'ın Çorum Fk'daki son maçı Alanyaspor karşısındaydı. Çorum evinde 2-1 kaybetti, beş gün sonra da kulüp genç teknik direktörle yollarını ayırdı. Aradan bir buçuk ay geçti ve Uçar'ın yeni adresi aynı Alanyaspor oldu.

Corendon Alanyaspor, 10 Kasım 2026'da Portekizli teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırdı ve yerine Uçar ile anlaştı. Kulübün resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

UĞUR UÇAR ALANYASPOR İLE ANLAŞTI MI?

Uğur Uçar, Joao Pereira'nın gönderilmesinin ardından Corendon Alanyaspor ile anlaştı. Çorum Fk'dan sonra Uçar'ın Süper Lig'de çalıştıracağı ikinci takım Alanyaspor olacak.

ALANYASPOR JOAO PEREIRA İLE NEDEN YOLLARINI AYIRDI?

Alanyaspor ayrılık için bir gerekçe açıklamadı. Takım son dört lig maçından yenilgiyle ayrıldı; 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 12 puan toplayıp 13. sırada kaldı.

Joao Pereira takımın başına Mart 2025'te geçmişti. Portekizli çalıştırıcı Alanyaspor'da 62 maçta 19 galibiyet, 22 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

UĞUR UÇAR KİMDİR?

Uğur Uçar, Galatasaray altyapısından yetişen eski bir sağ bek ve teknik direktör. Galatasaray'la 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında Süper Lig şampiyonu oldu, 2008'de Süper Kupa'yı kazandı. Türkiye'yi alt yaş milli takımlarında da temsil etti.

Futbolu 2022'de Pendikspor'da bıraktı. Aynı kulüpte yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladı.

UĞUR UÇAR KAÇ YAŞINDA?

Uğur Uçar 39 yaşında. 5 Nisan 1987'de doğdu.

UĞUR UÇAR NERELİ?

Uğur Uçar İstanbullu, Bakırköy doğumlu. Futbola Galatasaray'ın altyapısında başladı ve 2004'te A takıma yükseldi.

UĞUR UÇAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Uğur Uçar profesyonel kariyerinde Galatasaray, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, İstanbul Başakşehir ve Pendikspor formalarını giydi. 2006-2007 sezonunu Galatasaray'dan kiralık olarak Kayserispor'da geçirdi.

2010'da Ankaragücü'ne transfer oldu, oradan Karabükspor'a geçti. 2014'te gittiği İstanbul Başakşehir'de yedi sezon kaldı. Son sezonunu 2021-2022'de Pendikspor'da oynadı.

UĞUR UÇAR HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Uğur Uçar, Pendikspor ve Eyüpspor'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. İlk teknik direktörlük görevini 2025'te Pendikspor'da aldı. 17 Şubat 2026'da da 1. Lig ekibi Çorum Fk'nın başına geçti.

Çorum'da ilk altı maçın altısını da kazandı ve takımla Süper Lig'e çıktı. Çorum FK bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynuyor. Uçar bu kulüpte 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Çorum, Süper Lig'deki ilk altı haftada Galatasaray deplasmanından bir puanla döndü, Eyüpspor ve Samsunspor'u yendi; Kasımpaşa, Beşiktaş ve Alanyaspor'a kaybetti. Kulüp, Eylül 2026'daki milli arada Uçar'la yollarını ayırdı ve yerine Burak Yılmaz'ı getirdi.