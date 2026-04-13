Uganda’nın üst düzey askeri figürlerinden biri olan Muhoozi Kainerugaba hakkında en çok merak edilen konulardan biri özel hayatıdır. Özellikle “Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba evli mi? Uganda Genelkurmay Başkanı'nın eşi kimdir?” soruları kamuya açık kaynaklarda sıkça araştırılmaktadır.

Mevcut güvenilir biyografik bilgilerde Muhoozi Kainerugaba’nın 1999 yılından beri evli olduğu ifade edilmektedir. Bazı kaynaklar, evlilik bilgisini doğrulamakla birlikte, özel hayatının kamuoyuna çok fazla açılmadığını da vurgulamaktadır. Bu nedenle evli olduğu bilgisi net olsa da, evlilik ve aile yaşamına dair ayrıntılar sınırlı şekilde bilinmektedir.

Kamuya açık kaynaklarda eşi olarak: Charlotte Nankunda Kutesa adı geçmektedir.

Evliliklerinin 1999 yılında gerçekleştiği belirtilmektedir. Eşi hakkında kamuya açık detaylı biyografik bilgi oldukça sınırlıdır. Çoğu kaynak yalnızca isim ve evlilik bilgisini vermekte, özel yaşamına dair doğrulanmış ek bilgiler paylaşmamaktadır.