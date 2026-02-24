Ufuk Özkan öldü mü, yaşıyor mu? Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl?

Ufuk Özkan ile ilgili sosyal medyada ve bazı haberlerde dolaşan iddialar, ünlü oyuncunun sağlık durumu konusundaki merakı artırdı. "Öldü mü?", "Yaşıyor mu?" ve "Durumu nasıl?" soruları gündemde öne çıkarken, Özkan'ın güncel sağlık bilgileri merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

UFUK ÖZKAN ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Ufuk Özkan ölmedi. Karaciğer nakli ameliyatını başarıyla geçiren ünlü oyuncu, hakkında çıkan yeniden yoğun bakıma alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kendi paylaştığı video ile sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

UFUK ÖZKAN YAŞIYOR MU?

Evet, Ufuk Özkan yaşıyor. 11 Nisan 1975 doğumlu oyuncu, tedavi sürecini atlattıktan sonra hayranlarına seslenerek genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

UFUK ÖZKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli ameliyatı başarıyla gerçekleşti ve şu an genel sağlık durumu iyi. Hastane odasından paylaştığı videoda "Aslanlar gibiyiz" diyerek hakkında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesini söyledi.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975'te Almanya'nın Mannheim şehrinde doğmuş Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda ve Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. "Geniş Aile" dizisindeki Cevahir karakteri ile tanınmıştır. Tiyatro oyunları, diziler ve sinema filmleri ile geniş bir kariyere sahiptir. Kişisel hayatında 2 Ağustos 2022'de boşandığı Nazan Güneş'ten bir oğlu vardır.