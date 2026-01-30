Türkiye'nin sevilen oyuncularından Ufuk Özkan, uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Sağlık durumunda son günlerde sevindirici gelişmeler yaşandı; uygulanan tıbbi tedavi sayesinde karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22'den 14'e düşerek risk önemli ölçüde azaldı. Bu olumlu gelişmenin ardından, Özkan için beklenen karaciğer nakli donörü de bulundu. Peki, Ufuk Özkan'ın donörü Salih Kıvırcık kimdir? Salih Kıvırcık kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

UFUK ÖZKAN'IN KARACİĞER NAKLİNE DOĞRU UMUT VEREN GELİŞME

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Sağlık durumuyla ilgili son günlerde sevindirici haberler geldi. Uygulanan tıbbi tedavi sayesinde Özkan'ın karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22'den 14'e düştü, bu da hem sağlık durumunun iyileştiğini hem de nakil riskinin azaldığını gösteriyor.

Tedavi sürecini yöneten Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, hem tıbbi ilerlemeyi hem de donör sürecinin tamamlanmasını kamuoyuyla paylaştı.

UFUK ÖZKAN'IN DONÖRÜ SALİH KIVIRCIK KİMDİR?

Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli için donörü, sanatçının eski çalışma arkadaşı olan kameraman Salih Kıvırcık oldu. Prof. Dr. Onur Yaprak, donör seçim sürecine ilişkin, "Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk kişi kameraman Salih Kıvırcık'tır. Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmışlardı. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı" ifadelerini kullandı.

Salih Kıvırcık, uzun yıllardır sektörde çalışıyor ve Özkan ile kurduğu arkadaşlık, nakil sürecinde güvenilir bir ilişki zemini oluşturuyor. Yasal onay süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte nakil operasyonu için hazırlıklar başladı.

SALİH KIVIRCIK KAÇ YAŞINDA?

Salih Kıvırcık'ın yaşıyla ilgili resmi bilgiler sınırlı olsa da, sektördeki deneyimi ve uzun süreli çalışma geçmişi göz önüne alındığında orta yaş kuşağında olduğu tahmin ediliyor.

SALİH KIVIRCIK NERELİ?

Salih Kıvırcık'ın memleketiyle ilgili ayrıntılı bilgi henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

SALİH KIVIRCIK NE İŞ YAPIYOR?

Salih Kıvırcık, kariyerini kameramanlık üzerine inşa etmiş bir medya profesyoneli. Özkan ile birlikte çalıştığı projeler, onun sektördeki deneyimini ve teknik yetkinliğini ortaya koyuyor. Kameraman olarak geçmişte çeşitli dizi ve televizyon projelerinde görev almış olan Kıvırcık, sanatsal birikimi kadar disiplinli çalışma alışkanlığıyla da tanınıyor.