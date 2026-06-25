UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından yürütülen kapsamlı denetimler, Fenerbahçe’nin son dönemde gerçekleştirdiği transfer operasyonları ve maaş yapılanmalarında finansal fair play (FFP) kurallarına uyum konusunda ciddi ihlaller bulunduğunu ortaya koydu. 24 Ocak 2026 tarihinde dört müfettiş ve bağımsız denetim firması Deloitte’un katılımıyla yapılan incelemeler, kulübün mali yapısını ayrıntılı şekilde mercek altına aldı. Peki, UEFA Fenerbahçe'ye neden ceza verdi? UEFA Fenerbahçe'ye ne ceza verdi? Detaylar...

UEFA FENERBAHÇE'YE NEDEN CEZA VERDİ?

İncelemelerde özellikle yüksek maliyetli sözleşmeler dikkat çekti. Jose Mourinho ve Diego Carlos transferleri kapsamında yapılan anlaşmaların, UEFA’nın belirlediği harcama limitlerini aştığı tespit edildi. Bunun yanında Kerem Aktürkoğlu transferinde de UEFA talimatlarına aykırı bir ücretlendirme ve sözleşme modelinin uygulandığı iddia edildi.

UEFA Finansal Kontrol Kurulu, bu bulgular doğrultusunda Fenerbahçe’den resmi yazılı savunma talep etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından kulübün finansal yapılandırma planlarının yeterli olmadığı ve mali disiplin kurallarının ihlal edildiği sonucuna varıldığı ifade edildi. UEFA’nın son yıllarda sıkılaştırdığı finansal denetim politikaları kapsamında bu tür ihlallerin daha sert şekilde değerlendirildiği biliniyor.

Kulübün daha önce UEFA’nın talebi üzerine Kerem Aktürkoğlu sözleşmesinde revizyona gitmiş olması da sürecin seyrini değiştirmedi. Yapılan düzenlemelerin finansal uyum kriterlerini karşılamadığı ve yeterli bulunmadığı aktarıldı.

UEFA FENERBAHÇE'YE NE CEZA VERDİ?

UEFA tarafından verilen nihai karar doğrultusunda Fenerbahçe’ye toplam 7,5 milyon Euro para cezası uygulandı. Ancak bu ceza tek seferde kulübün kasasından çıkacak bir ödeme şeklinde değil, farklı bileşenlere ayrılmış bir yapı olarak kurgulandı.

Karara göre 7,5 milyon Euro’nun 2 milyon Euro’luk kısmı sabit ceza olarak kesinleşti. Kalan 5,5 milyon Euro’luk bölüm ise “ertelenmiş ve şartlı ceza” kapsamında değerlendirildi. Bu yapı, UEFA’nın kulüpler üzerinde doğrudan nakit çıkışı yaratmadan gelir kontrolü uyguladığı modern finansal denetim modelinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarından elde edeceği ayak bastı parası, yayın gelirleri ve maç başı primleri UEFA tarafından geçici olarak alıkonulacak. Kulübün önümüzdeki 3 ila 4 mali yıl boyunca UEFA ile yapılacak finansal disiplin anlaşmasına tam uyum göstermesi halinde bu şartlı ceza devre dışı kalacak.

Ancak belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, 5,5 milyon Euro’luk ertelenmiş ceza da doğrudan kulübün Avrupa gelirlerinden kesilecek. Böylece UEFA, kulübe doğrudan nakit çıkışı yüklemek yerine gelir akışını kontrol eden bir yaptırım mekanizması uygulamış olacak.

Bu karar aynı zamanda Fenerbahçe için UEFA ile 3-4 sezonluk kapsamlı bir mali yapılandırma ve uyum sürecini zorunlu hale getiriyor. Kulüp, bu süreçte belirlenen finansal kriterlere uygun hareket etmek ve harcama disiplinini sürdürmekle yükümlü olacak.

Genel çerçevede değerlendirildiğinde bu yaptırım, yalnızca bir para cezası değil; aynı zamanda uzun vadeli mali sürdürülebilirlik ve finansal kontrol mekanizması olarak dikkat çekiyor.