UEFA Fenerbahçe'ye neden ceza verdi?

Avrupa kupaları öncesinde Fenerbahçe S.K. ile ilgili UEFA'nın aldığı karar gündemde geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli kulübe verilen cezanın nedeni, süresi ve uygulanacak yaptırımlar futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, resmi açıklamanın ayrıntıları öne çıkıyor.

UEFA FENERBAHÇE'YE NEDEN CEZA VERDİ?

Fenerbahçe S.K., UEFA'dan gelen para cezasıyla gündeme geldi. UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, sarı-lacivertli kulübün kadro maliyet kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldığını duyurdu. Kararın ardından cezanın gerekçesi futbol kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

UEFA'NIN FENERBAHÇE'YE VERDİĞİ CEZANIN NEDENİ

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, 2025 takvim yılı için kadro maliyet oranını belirlenen sınırın üzerinde bildirdi. UEFA'nın finansal sürdürülebilirlik kuralları kapsamında kulüplerin kadro maliyet oranının yüzde 70'i aşmaması gerekiyor. Sarı-lacivertli kulübün bu sınırı geçmesi nedeniyle mali yaptırım uygulanmasına karar verildi.

7 MİLYON EURO PARA CEZASI VERİLDİ

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu tarafından açıklanan kararda, Fenerbahçe'ye toplam 7 milyon euro para cezası verildiği bildirildi. Cezanın, kulübün kadro maliyet oranını izin verilen limitlerin üzerinde göstermesi nedeniyle uygulandığı belirtildi.

KADRO MALİYET KURALI NEDİR?

UEFA'nın finansal sürdürülebilirlik düzenlemeleri kapsamında kulüplerin futbolcu maaşları, bonservis bedelleri ve menajer ücretleri gibi kadro harcamalarının gelirlerine oranının belirlenen limitleri aşmaması gerekiyor. Bu uygulama, kulüplerin mali disiplin içerisinde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla hayata geçirilirken, sınırın aşılması halinde para cezası ve farklı yaptırımlar uygulanabiliyor.

Ceza verilen kulüpler: