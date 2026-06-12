Üçlü Pürüz filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Pürüz filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Üçlü Pürüz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Üçlü Pürüz filmini izleyecek olanların merak ettiği Üçlü Pürüz konusu nedir, Üçlü Pürüz oyuncuları kimler ve Üçlü Pürüz özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Türk komedi sinemasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Üçlü Pürüz filmi, hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Film hakkında en çok merak edilen konular arasında “ne zaman çekildi, nerede çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?” soruları yer alıyor.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Üçlü Pürüz filmi 2022 yılında çekildi ve 2023 yılında vizyona girdi. Yaklaşık 6 haftalık bir çekim süreciyle tamamlanan yapım, komedi türünde yerli sinema örnekleri arasında gösteriliyor.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film çekimleri ağırlıklı olarak Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi. Yapımın sahneleri özellikle İstanbul, Bolu ve Adana çevresinde çekildi. Yol hikâyesi temalı film olması nedeniyle farklı şehirlerde geçen sahneler dikkat çekiyor.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinemasından tanınan birçok isim yer alıyor. Başlıca oyuncular arasında Okan Cabalar, Emrah Kaman, Korhan Herduran, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Müfit Kayacan ve Selim Erdoğan bulunuyor. Ayrıca filmde konuk oyuncu olarak Haluk Levent de yer alıyor.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ KONUSU NE?

Üçlü Pürüz, ailelerinden gizli evlenen Fatih ve Eda’nın hikayesini konu alıyor. Çift, nikâhlarını sahte bir şekilde yeniden kıymak için arkadaşlarından yardım ister. Bu süreçte bankacı olan arkadaşları Serhat ve diğer yakın dostlarıyla birlikte Adana’ya doğru yola çıkarlar. Ancak yolculuk sırasında yaşanan aksilikler, planlarını tamamen değiştirir ve eğlenceli bir maceraya dönüşür.

Genel olarak Üçlü Pürüz, yol hikâyesi ve komedi unsurlarını bir araya getiren, farklı şehirlerde çekilmiş bir yerli film olarak öne çıkıyor. Oyuncu kadrosu ve absürt olay örgüsüyle izleyiciye eğlenceli bir seyir deneyimi sunuyor.