Haberler

TV8 CANLI İZLE: 3 Temmuz TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

TV8 CANLI İZLE: 3 Temmuz TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3 Temmuz Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanacak programlar, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca sağlık, magazin ve yarışma programları ekranlara gelirken, özellikle akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. "TV8'de bugün hangi programlar var?" ve "TV8 yayın akışında neler yer alıyor?" soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

TV8, 3 Temmuz Cuma günü birbirinden farklı programlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gün boyunca sağlık, magazin ve yarışma programları ekranlarda yer alırken, akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar da televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. TV8'de bugün ne var? 3 Temmuz Cuma TV8 yayın akışında hangi programlar yer alıyor? İşte günün yayın akışına ilişkin tüm detaylar...

TV8 CANLI İZLE

TV8 canlı izlemek için tıklayın.

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 MasterChef Türkiye
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 14.00 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Tv8
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu
Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

''İstifa etmeyeceğim'' deyip baş kaldırmıştı! Gözünün yaşına bakılmadı
Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer

F.Bahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
4 kuzeni hayatta koparan psikologdan ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayatta koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray formasını giymek başını yaktı
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü!