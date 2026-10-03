TV100 CANLI İZLE (Fenerbahçe Turan Tovuz) Fenerbahçe Turan Tovuz maçı hangi kanalda? TV100 donmadan, Full HD izle!

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Fenerbahçe ile Turan Tovuz, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele, Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadı'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve şifresiz ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Turan Tovuz maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Fenerbahçe Turan Tovuz canlı izle! TV100 canlı izle!

TV100 CANLI İZLE

Fenerbahçe-Turan Tovuz hazırlık maçı, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler TV100 yayınını kullanabilecek.

FENERBAHÇE TURAN TOVUZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Turan Tovuz arasındaki hazırlık karşılaşması TV100 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele 3 Ekim 2026 Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak. Azerbaycan'da ise karşılaşmanın başlama saati 20.00 olacak.

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FENERBAHÇE TURAN TOVUZ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe-Turan Tovuz maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmayı TV100 ekranlarından şifresiz olarak takip edebilecek. Mücadele Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak.

TV100 FREKANS BİLGİLERİ

TV100'ü uydu üzerinden izlemek isteyen izleyiciler için verilen Türksat yayın bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 5B

Frekans: 11225

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

DİJİTAL PLATFORM VE KABLO KANAL NUMARALARI

Digiturk: 37. kanal

D-Smart: 37. kanal

Kablo TV: 37. kanal

Turkcell TV+: 37. kanal

Tivibu: 47. kanal

TKGS (Otomatik): 30. sıra

TURAN TOVUZ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadı'nda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da, Azerbaycan'da ise 20.00'de başlayacak. Maçın yayın adresi ise TV100 olacak.