Haberler

TV100 CANLI İZLE (Fenerbahçe Turan Tovuz) Fenerbahçe Turan Tovuz maçı hangi kanalda? TV100 donmadan, Full HD izle!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TV100 CANLI İZLE (Fenerbahçe Turan Tovuz) Fenerbahçe Turan Tovuz maçı hangi kanalda? TV100 donmadan, Full HD izle!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, hazırlık maçında Turan Tovuz ile karşı karşıya geliyor. 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak ve TV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Turan Tovuz maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Fenerbahçe Turan Tovuz canlı izle! Fenerbahçe Turan Tovuz donmadan, şifresiz izle! TV100 canlı izle!

Fenerbahçe ile Turan Tovuz, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele, Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadı'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve şifresiz ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Turan Tovuz maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Fenerbahçe Turan Tovuz canlı izle! TV100 canlı izle!

TV100 CANLI İZLE

Fenerbahçe-Turan Tovuz hazırlık maçı, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler TV100 yayınını kullanabilecek.

FENERBAHÇE TURAN TOVUZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Turan Tovuz arasındaki hazırlık karşılaşması TV100 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele 3 Ekim 2026 Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak. Azerbaycan'da ise karşılaşmanın başlama saati 20.00 olacak.

TV100 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

FENERBAHÇE TURAN TOVUZ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe-Turan Tovuz maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmayı TV100 ekranlarından şifresiz olarak takip edebilecek. Mücadele Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanacak.

TV100 FREKANS BİLGİLERİ

TV100'ü uydu üzerinden izlemek isteyen izleyiciler için verilen Türksat yayın bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 5B

Frekans: 11225

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

DİJİTAL PLATFORM VE KABLO KANAL NUMARALARI

Digiturk: 37. kanal

D-Smart: 37. kanal

Kablo TV: 37. kanal

Turkcell TV+: 37. kanal

Tivibu: 47. kanal

TKGS (Otomatik): 30. sıra

TURAN TOVUZ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turan Tovuz-Fenerbahçe hazırlık maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak. Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadı'nda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da, Azerbaycan'da ise 20.00'de başlayacak. Maçın yayın adresi ise TV100 olacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü 'Yok artık' dedirtti

Hayrına simit dağıttı, ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti
Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

Usta ellerin becerisi geleceğin tasarımıyla buluştu
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

Eren resmen delirdi! Yapılan tezahüratları duyunca ağzını bozdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'daki yaşlı çift cinayetinde yeni gelişme! Şüphelinin yanında olduğu iddia edilen kadın gözaltında

Altınları X-Ray ele vermişti! Bu kez bir kadın gözaltına alındı
Ankara'da drenaj çalışmasında facia! Mahalle muhtarı göçükte can verdi

Bir anda göçük oldu! Mahalle muhtarı toprak altında kaldı
Arjantin'den dikkat çeken karar! 311 bin euro ödeyene vatandaşlık yolu

Parayla vatandaşlık satmaya hazırlanıyorlar
İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybeden işçiye parmak başına 100 bin lira teklif edildi

Parmak başına 100 bin lira teklif ettiler! Ben parasında değilim
Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı için ihraç süreci başladı! Savunması istendi

Bunu beklemiyordu! Aldığı haberle resmen yıkıldı