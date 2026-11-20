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Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin yayın akışındaki değişiklikler, izleyicilerin gündemine geldi. Yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceğini merak eden seyirciler, dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmadığını ve final kararı alınıp alınmadığını araştırmaya başladı. Peki, Tuzlu Kahve yayından kaldırıldı mı, final mi yapıyor? Tuzlu Kahve bitecek mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

TUZLU KAHVE YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Star TV'nin yayın akışında Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümlerinin yer alması, dizinin yayından kaldırıldığı yönündeki soruları gündeme getirdi. Ancak kanalın resmî internet sitesinde dizinin 12. bölüm fragmanının yayımlanmış olması, yapımın yeni bölüm hazırlıklarının sürdüğünü gösteriyor.

Star TV tarafından Tuzlu Kahve'nin tamamen yayından kaldırıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle dizinin yayın akışında tekrar bölümünün bulunması, tek başına yayından kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

TUZLU KAHVE FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTECEK Mİ?

Tuzlu Kahve'nin final yapacağına ilişkin Star TV veya yapım şirketi tarafından doğrulanmış resmî bir karar açıklanmadı. Dizinin sona ereceği yönündeki iddiaları doğrulayan bir duyuru da bulunmuyor.

Kanalın resmî internet sitesinde 12. bölüm fragmanının yayımlanması ve diziye ait yeni tanıtımların paylaşılmaya devam etmesi, yayın sürecinin sürdüğünü gösteren gelişmeler arasında yer alıyor.

Dolayısıyla 20 Kasım 2026 itibarıyla Tuzlu Kahve'nin kesin olarak final yapacağı veya yayından kaldırılacağı yönünde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Tuzlu Kahve'nin 11. bölümü 17 Kasım 2026 Salı günü Star TV ekranlarında yayınlandı. Kanalın internet sitesinde 12. bölüm fragmanı da izleyiciyle paylaşıldı.

Yayın takviminde yer alan bilgilere göre dizinin 12. bölümünün 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de ekrana gelmesi bekleniyor. Yayın saatinde veya tarihinde değişiklik olması durumunda güncel bilgiler Star TV'nin yayın akışından takip edilebilecek. <

TUZLU KAHVE HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Tuzlu Kahve, Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yayın günü salı, başlangıç saati ise 20.00 olarak duyuruldu. Yapımın bölümleri ve fragmanları Star TV'nin resmî internet sitesinden de takip edilebiliyor.

Dizinin önceki bölümlerine ve özel sahnelerine kanalın dijital içeriklerinden ulaşılabiliyor.