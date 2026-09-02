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Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar alıyor? Tuzlu Kahve oyuncuları bölüm başı ne kadar ücret alıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar alıyor? Tuzlu Kahve oyuncuları bölüm başı ne kadar ücret alıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
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Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar alıyor? Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Tuzlu Kahve, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra oyuncuların bölüm başı ücretleriyle de merak konusu oldu. Özellikle uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Yasemin Ergene'nin aldığı öne sürülen ücret gündemde dikkat çekerken, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi isimlerin kazançları da araştırılıyor. Peki, Tuzlu Kahve oyuncuları bölüm başı ne kadar ücret alıyor?

Tuzlu Kahve oyuncuları bölüm başı ne kadar kazanıyor? Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım, geniş ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncularına ödenen ücretler de gündeme geldi. Magazin kulislerinde özellikle Yasemin Ergene için dikkat çeken bir bölüm başı ücret iddiası ortaya atılırken, dizide rol alan diğer ünlü isimlerin kazançları da merak ediliyor. Tuzlu Kahve oyuncuları ne kadar alıyor, bölüm başı ücretleri belli mi? İşte Tuzlu Kahve oyuncu kadrosu ve ücretlerine ilişkin merak edilenler...

TUZLU KAHVE OYUNCULARI NE KADAR ALIYOR?

Yasemin Ergene: Bölüm başına 2 milyon TL, aylık yaklaşık 8 milyon TL aldığı iddia ediliyor. Bu rakam 18 Ağustos 2026'da çeşitli haberlerde gündeme geldi ve 2 Eylül'de de yeniden haberleştirildi.

  • Eda Ece : Bölüm başı ücretiyle ilgili resmi olarak doğrulanmış bir rakam bulunmuyor.
  • Buğra Gülsoy : Bölüm başı ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • Binnur Kaya : Ücreti kamuoyuyla paylaşılmış değil.
  • Nebahat Çehre: Ücretiyle ilgili doğrulanmış net bir rakam bulunmuyor.
  • Şevval Sam : Ücreti konusunda da resmi bir bilgi açıklanmış değil.

Özellikle Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Nebahat Çehre ve Şevval Sam'ın 1 milyon TL'nin üzerinde bölüm başı ücret alabileceği kulislerde öne sürülmüş olsa da bu rakamlar iddia/tahmin niteliğinde.

TUZLU KAHVE DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİ HANGİ GÜNLER, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Tuzlu Kahve dizisi, her Salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümü 1 Eylül 2026 Salı günü yayınlandı. Yeni bölümler de Salı akşamları ekrana gelmeye devam edecek.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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