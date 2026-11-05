Tuzlu Kahve Elit Andaç Çam diziden ayrıldı mı, Beste gidiyor mu? Tuzlu Kahve’den kim ayrıldı?

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Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizide Beste karakterine hayat veren Elit Andaç Çam'ın, Show TV'nin yeni yapımı Cevher dizisinin kadrosuna katılması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Oyuncunun iki projede birden yer alıp almayacağı merak edilirken izleyiciler, Beste karakterinin hikayeye veda edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Elit Andaç Çam Tuzlu Kahve dizisinden ayrıldı mı, Beste karakteri gidiyor mu? Tuzlu Kahve'den kim ayrıldı? Detaylar...

TUZLU KAHVE ELİT ANDAÇ ÇAM DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Tuzlu Kahve dizisinde Beste karakterini canlandıran Elit Andaç Çam'ın diziden ayrıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun Fabrika Yapım imzalı Cevher dizisinin kadrosuna katılması, Tuzlu Kahve'den ayrılacağı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Elit Andaç Çam, başrollerinde Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın bulunduğu Cevher dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yeni dizinin okuma provasından paylaşılan görüntülerde de oyuncunun bulunması dikkat çekti. Ancak Çam'ın Tuzlu Kahve'deki rolünün sona erdiği henüz doğrulanmadı.

TUZLU KAHVE BESTE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Elit Andaç Çam'ın yeni bir dizi projesiyle anlaşması, Tuzlu Kahve'de canlandırdığı Beste karakterinin geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluşturdu. Ancak Beste'nin diziden ayrılacağına veya hikayesinin nasıl sonlandırılacağına ilişkin yapım ekibinden yapılmış kesin bir açıklama bulunmuyor.

Oyuncunun Cevher dizisinde yer alacağının ortaya çıkması, Beste karakterine veda edileceği iddialarını gündeme taşısa da ayrılık henüz kesinleşmiş değil.

TUZLU KAHVE'DEN KİM AYRILDI?

4 Kasım 2026 itibarıyla Tuzlu Kahve dizisinde Elit Andaç Çam'ın ayrılığına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Oyuncunun Cevher dizisinin kadrosuna katılması bilinen gelişme olarak öne çıkarken Beste karakterinin dizideki geleceği henüz netleşmedi.

ELİT ANDAÇ ÇAM'IN YENİ DİZİSİ HANGİSİ?

Elit Andaç Çam, Fabrika Yapım imzalı Cevher dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Başrollerini Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın paylaştığı yapımın yönetmenliğini Yüksel Aksu üstleniyor. Senaryosunu Burcu Yılmaz'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Hasibe Eren, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli de bulunuyor.

Elit Andaç Çam'ın Cevher dizisinde hangi karakteri canlandıracağına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.