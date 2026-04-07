Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?

Tuvana Türkay, ekranların ve müzik sahnesinin tanınan yüzlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu genç yetenek kim, nereli ve kaç yaşında? Kariyeri, özel yaşamı ve sanat dünyasındaki yolculuğu hakkında merak edilenler neler? Detaylar haberin devamında…

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 doğumlu, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde başrol ve yardımcı rollerde yer almış, ayrıca müzik kariyeriyle de tanınmıştır. Oyunculuk kariyerinde “Yer Gök Aşk”, “Kara Para Aşk” ve “Sen Sağ Ben Selamet” gibi projeler öne çıkmıştır.

TUVANA TÜRKAY KAÇ YAŞINDA?

Tuvana Türkay 35 yaşındadır.

TUVANA TÜRKAY NERELİ?

Tuvana Türkay, İstanbul, Üsküdar doğumludur. Anne tarafından Kırım Tatarı asıllı, Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli; baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir.

TUVANA TÜRKAY’IN KARİYERİ

Tuvana Türkay, eğitimini Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde tamamladı. 2009’dan itibaren televizyon dizilerinde yer aldı ve sinema filmlerinde başrol oyunculuğu yaptı. Ayrıca şarkıcılık ve beste çalışmalarına da devam etmektedir; 2015 yılında Enbe Orkestrası’nın albümünde “Ara Ne Olursun” parçasını seslendirdi ve Mustafa Ceceli aranjörlüğünde “Tuana” şarkısını coverladı. Ödülleri arasında 2024’te 15. Quality Ödülleri’nde En Quality Kadın Oyuncu ödülü yer almaktadır.