Türkü Su Demirel kimdir? Türkü Su Demirel kaç yaşında, nereli?

Son dönemde yer aldığı projelerle dikkat çeken Türkü Su Demirel, izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Genç oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkında “Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, hakkında merak edilen detaylar gündemdeki yerini koruyor. İşte Türkü Su Demirel’e dair öne çıkan bilgiler…

TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR?

Türkü Su Demirel, 3 Ağustos 1998 tarihinde İzmir’de doğmuş Türk oyuncudur. Aslen Iğdırlı olan Demirel, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Demirel, hem eğitim geçmişi hem de sanat alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.

TÜRKÜ SU DEMİREL KAÇ YAŞINDA?

Türkü Su Demirel, 3 Ağustos 1998 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen çeşitli dizi ve projelerde yer alarak kariyerini erken yaşta şekillendirmiştir.

TÜRKÜ SU DEMİREL NERELİ?

Türkü Su Demirel İzmir doğumludur. Ailesinin kökeni ise Iğdır’a dayanmaktadır. Eğitim ve kariyer hayatını İstanbul’da sürdüren oyuncu, sanat çalışmalarını da burada devam ettirmiştir.

TÜRKÜ SU DEMİREL’İN KARİYERİ

Türkü Su Demirel oyunculuk kariyerine 2018 yılında “Muhteşem İkili” dizisinde canlandırdığı Yasemin Adıgüzel karakteriyle başlamıştır. Daha sonra çeşitli dijital ve televizyon projelerinde yer almıştır. 2021 yılında “Maraşlı” dizisinde Behiye karakteriyle, 2022’de “Son Nefesime Kadar” dizisinde Saliha rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır. 2023 yapımı “Kader Oyunları” dizisinde Bahar karakterini canlandırarak kariyerine devam etmiştir.