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Türkiye'nin, Türkiye gibi Latin alfabesi kullanan komşusu hangisidir?

Türkiye'nin, Türkiye gibi Latin alfabesi kullanan komşusu hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular izleyicilerde büyük bir ilgi oluşturdu. Sorulara verilen cevaplar kadar, seyirciler de doğru yanıtı öğrenmek için ekran başında heyecanla bekliyor. Bilgiyle eğlenceyi harmanlayan yarışma, izleyicilere adeta yarışmanın bir parçası olma deneyimi sunuyor. Peki, Türkiye'nin, Türkiye gibi Latin alfabesi kullanan komşusu hangisidir?

Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, Türkiye'nin, Türkiye gibi Latin alfabesi kullanan komşusu hangisidir?

TÜRKİYE'NİN, TÜRKİYE GİBİ LATİN ALFABESİ KULLANAN KOMŞUSU HANGİSİDİR?

A: Yunanistan

B: Bulgaristan

C: Azerbaycan

D: Gürcistan

Cevap: 

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

•2. soru: 5.000 ?

•7. soru (baraj sorusu): 50.000 ?

•13. ve son soru: 5.000.000 ?

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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