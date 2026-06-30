Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları’nın önemli sınavlarından biri olan Türkiye– Polonya maçı için geri sayım başladı. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, maçın turnuva takvimiyle birlikte ekranlara geleceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında oynanacak Türkiye– Polonya karşılaşması, sporseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. “ Türkiye Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusu gündemdeki yerini korurken, kritik mücadelenin 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacağı açıklandı. Karşılaşmanın sabah saatlerinde başlayacak olması da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yapılan program açıklamasına göre Türkiye ile Polonya arasındaki VNL mücadelesi saat 06:00’da başlayacak. Milliler, turnuvadaki önemli karşılaşmalardan birinde sahaya çıkarken, maçın erken saatlerde oynanması sporseverlerin ekran başına erken geçmesine neden olacak.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma Türkiye’de TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca maç, Türksat uydusu ve TRT’nin dijital platformları aracılığıyla internet üzerinden de takip edilebilecek.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Polonya arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi mücadelesi Japonya’nın Osaka kentinde oynanacak. Osaka’daki organizasyon, turnuvanın önemli etaplarından biri olarak dikkat çekerken, milliler zorlu rakibi karşısında kritik bir sınava çıkacak.