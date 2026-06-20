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Türkiye Paraguay CANLI İZLE! Türkiye Paraguay maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Türkiye Paraguay CANLI İZLE! Türkiye Paraguay maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?
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Türkiye Paraguay canlı izle! 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısında sahaya çıkıyor. 20 Haziran Cumartesi sabahı TSİ 06.00’da oynanacak mücadele, San Francisco Bay Area Stadı’nda gerçekleşecek Türkiye Paraguay maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Türkiye Paraguay HD kesintisiz, şifresiz izle!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ikinci grup maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00’da San Francisco Bay Area Stadı’nda oynanacak mücadele, Türkiye’nin turnuvadaki yolculuğu açısından büyük önem taşıyor. Peki,  Türkiye Paraguay maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?  Türkiye Paraguay canlı maç izle! Detaylar..

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı’nın kritik karşılaşmalarından biri olan Türkiye – Paraguay mücadelesi, futbolseverlerin en çok merak ettiği yayın detaylarıyla gündeme geliyor. Karşılaşma, Türkiye’de TRT1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE PARAGUAY CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye – Paraguay maçını canlı izlemek isteyen izleyiciler için en güvenilir kaynak TRT1 canlı yayın platformudur. Maç, televizyon yayınının yanı sıra TRT’nin dijital yayın altyapısı üzerinden de takip edilebilecektir.

Televizyondan TRT1 üzerinden

Resmî dijital yayın kanalları üzerinden maçın canlı yayınını anlık olarak izleyebilecektir.

TÜRKİYE PARAGUAY CANLI İZLE!

Futbol heyecanını kaçırmak istemeyenler için Türkiye – Paraguay karşılaşması “canlı izle” seçenekleriyle geniş bir erişim alanına sahiptir. Özellikle 2026 Dünya Kupası atmosferinde A Milli Takım’ın sahaya çıkacağı bu mücadele, milyonlarca kişi tarafından canlı takip edilecek.

TRT1’in şifresiz yayın politikası sayesinde, karşılaşma tüm Türkiye genelinde erişime açık olacaktır. Bu da maçı geniş kitlelerin aynı anda takip etmesine olanak sağlar.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması kapsamında oynanacak Türkiye – Paraguay karşılaşmasının tarihi ve saati netleşti.

Tarih: 20 Haziran Cumartesi

Saat: 06.00 (TSİ)

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesinde mücadele ederken, bu karşılaşma sabah saatlerinde futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI NEREDE?

Türkiye – Paraguay mücadelesi, San Francisco Bay Area Stadı’nda oynanacaktır. Modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle dikkat çeken stat, 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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