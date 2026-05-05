Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?

Türkiye Kupası finali hangi statta oynanacak ve maçın nerede yapılacağı sorusu da taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Finalin oynanacağı şehir ve stadyum bilgisi resmi duyuruyla kesinleşecek. Sezonun en prestijli karşılaşmalarından biri olan Türkiye Kupası finali, belirlenen statta büyük bir futbol atmosferi eşliğinde oynanacak.

TFF FİNALİN TARİHİNİ VE SAATİNİ GÜNCELLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin programda değişikliğe gitti. Yapılan resmi açıklamaya göre daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan karşılaşma, 22 Mayıs Cuma gününe alındı. Kritik final mücadelesinin başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlendi.

FİNAL MÜSABAKASI ANTALYA’DA OYNANACAK

TFF’nin açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacağı da kesinleşti. Sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olan final, Antalya’da futbolseverleri buluşturacak ve büyük bir heyecana sahne olacak.