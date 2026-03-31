Türkiye Dünya Kupası'na katıldı mı, Amerika 2026 Dünya Kupası'na katıldı mı?

Futbolseverler arama motorlarında yoğun bir şekilde "Amerika 2026 Dünya Kupası'na katıldı mı, Türkiye Dünya Kupası'na katıldı mı?" araştırması yapıyor. Peki, Türkiye Dünya Kupası'na katıldı mı, Amerika 2026 Dünya Kupası'na katıldı mı?

"Türkiye Dünya Kupası'na katıldı mı?" sorusu, A Milli Takımımızın play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenmesinin ardından Google'da en çok aratılan başlık oldu. Türkiye Dünya Kupası'na katıldı mı?

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimizin kaderini belirleyecek olan Kosova karşılaşması, milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek. İşte bu tarihi randevunun yayın bilgileri, saati ve stadyum detayları:

Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen millilerimiz, 31 Mart Salı günü sahaya çıkıyor. Priştine'de oynanacak olan bu dev mücadele, Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak. Play-off final niteliği taşıyan bu karşılaşma, kazanan tarafın doğrudan 2026 Dünya Kupası vizesi alacağı tarihi bir önem arz ediyor.

MAÇ HANGİ KANALDA? TV8 VE EXXEN YAYIN BİLGİLERİ

Kritik müsabaka, futbolseverlerin maçı şifresiz ve yüksek kalitede izleyebilmesi için TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca dijital platform üzerinden takip etmek isteyenler için Exxen üzerinden de naklen izlenebilecek.

TV8 Kanal Listesi ve Platform Bilgileri:

Digiturk: 28. Kanal

D-Smart: 28. Kanal

Tivibu: 31. Kanal

Turkcell TV+: 29. Kanal

Kablo TV: 34. Kanal

Vodafone TV: 28. Kanal

MÜCADELE NEREDE OYNANACAK? STADYUM DETAYLARI

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off Finali, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Stadiumi Fadil Vokrri (Fadil Vokrri Stadyumu) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ev sahibi ekibin ateşli taraftarı önünde oynanacak bu maçta millilerimiz, galibiyetle dönerek adını Amerika kıtasındaki şampiyonaya yazdırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NA KATILDI MI?

Birçok taraftarın merak ettiği "Türkiye Dünya Kupası’na katıldı mı?" sorusunun yanıtı bu maçın skoruna bağlı. Yarın akşamki karşılaşmada düdük çaldığında, 90 dakika (veya uzatmalar) sonunda sahadan galip ayrılan taraf, 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkını resmen kazanmış olacak. Millilerimiz kazanması halinde, ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek olan dev organizasyonda yerini alacak.

Osman DEMİR
500

