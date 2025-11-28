Haberler

Türkiye'de kadınlar askere mi gidecek? SON DURUM! Kadınlara zorunlu askerlik geliyor mu?

Türkiye'de kadınlar askere mi gidecek? SON DURUM! Kadınlara zorunlu askerlik geliyor mu?
Güncelleme:
Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye bireysel bir başvuru ile sunulan dilekçe sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Son günlerde sosyal medyada sıkça tartışılan konulardan biri, "Türkiye'de kadınlar askere mi gidecek?" sorusu oldu. Peki, bu iddialar gerçeği yansıtıyor mu? ürkiye'de kadınlar askere mi gidecek? Kadınlara zorunlu askerlik geliyor mu? Kızlar askere gidecek mi? İşte detaylar...

Son günlerde sosyal medyada, " Türkiye'de kadınlar askere mi gidecek?" sorusu gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Peki, bu iddiaların gerçekliği nedir? Türkiye'de kadınların askerlik yapması zorunlu hale mi geliyor, yoksa bu yalnızca bir tartışma mı? Türkiye'de kadınlar askere mi gidecek? Kadınlara zorunlu askerlik geliyor mu? Son durum nedir? Detaylar...

TÜRKİYE'DE KADINLAR ASKERE Mİ GİDECEK?

Şu an itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar için askerlik zorunluluğu bulunmamaktadır. Mevcut sistem, erkek vatandaşları kapsamakta ve kadınlar gönüllü olarak askerlik hizmetine katılabilmektedir.

Türkiye'deki askerlik düzenlemeleri 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde yürütülmekte olup, kadınlar için herhangi bir zorunluluk öngörmemektedir.

KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK GELECEK Mİ?

Kadınlara askerlik zorunlu olacak mı sorusu, geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulan bireysel bir dilekçe ile gündeme gelmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, bu dilekçenin bir siyasi parti veya ilgili bakanlık tarafından hazırlanmış bir yasa teklifi olmamasıdır.

Dolayısıyla, sosyal medyada yayılan haberler, Meclis'teki bu bireysel dilekçenin yarattığı toplumsal tartışmayı yansıtmaktan öteye gitmemektedir. Yani şu an itibarıyla kadınlara askerlik zorunluluğu getirilmesi söz konusu değildir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
