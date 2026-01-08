Haberler

Türkiye'de hangi millî bayram, bir atasözünde "yarısı yaz, yarısı kıştır" denen ayda kutlanır?

Türkiye'de hangi millî bayram, bir atasözünde 'yarısı yaz, yarısı kıştır' denen ayda kutlanır?
Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Türkiye'de hangi millî bayram, bir atasözünde "yarısı yaz, yarısı kıştır" denen ayda kutlanır?

Yarışmanın yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicide büyük bir ilgi ve merak oluşturuyor. Katılımcının vereceği cevap seyirciler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, aynı anda birçok kişi doğru yanıtı bulabilmek için araştırmalara yöneliyor. Bilgilendirici ve eğlenceli yönüyle öne çıkan yarışma, izleyicilere aktif bir öğrenme deneyimi yaşatıyor. Türkiye'de hangi millî bayram, bir atasözünde "yarısı yaz, yarısı kıştır" denen ayda kutlanır?

TÜRKİYE'DE HANGİ MİLLÎ BAYRAM, BİR ATASÖZÜNDE "YARISI YAZ, YARISI KIŞTIR" DENEN AYDA KUTLANIR?

A: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

B: Cumhuriyet Bayramı

C: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

D: Zafer Bayramı

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru: 50.000 ₺ (baraj sorusu)

• 13. soru: 5.000.000 ₺ (final sorusu)

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi konuşturmak gerekiyor! Siz de bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?

