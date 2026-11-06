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Türkiye Belçika maçı hangi statta, nerede oynanacak?

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Türkiye Belçika maçı hangi statta, nerede oynanacak?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Kasım ayında kritik iki maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında Belçika'yı konuk edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki milli takımın Belçika karşısında galibiyet hedeflediği karşılaşma öncesinde futbolseverler, Türkiye Belçika maçının hangi statta ve nerede oynanacağını araştırıyor.

Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşma, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. İşte Türkiye Belçika maçının stadı, tarihi, saati ve yayın bilgileri.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ STATTA?

Türkiye Belçika maçı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, bu kez A Milli Takım'ın Uluslar Ligi mücadelesine sahne olacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması İzmir'de oynanacak. Ege'nin incisi İzmir, A Milli Takım'ın maçında yine tribünleri dolduracak taraftarları ağırlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Belçika maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında oynanacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Belçika maçının ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluşa ilişkin resmi açıklama maç öncesinde netlik kazanacak.

A MİLLİ TAKIM GÜRSEL AKSEL'DE HİÇ KAYBETMEDİ

A Milli Takım, Gürsel Aksel Stadyumu'nda daha önce oynadığı maçlarda galibiyet sevinci yaşadı. Ay-yıldızlılar, 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Milli takım, Belçika karşısında da İzmir'deki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

İLK MAÇTA BELÇİKA KAZANMIŞTI

Türkiye ile Belçika, Uluslar Ligi'nde daha önce Belçika'da karşılaşmıştı. Ay-yıldızlılar, deplasmanda oynanan o maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı. Milli takım, İzmir'deki rövanşta bu yenilginin rövanşını almayı amaçlıyor.

A MİLLİ TAKIM'IN KASIM FİKSTÜRÜ

A Milli Takım, Kasım ayındaki milli arada iki maça çıkacak:

12 Kasım 2026 Perşembe, 20.00: Türkiye - Belçika (Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir)

15 Kasım 2026 Pazar, 22.45: Fransa - Türkiye (Atlantique Stadyumu, Bordeaux)

MİLLİ TAKIM KADROSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçlarının kadrosunu 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 14.00'te İstanbul'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Basın toplantısı, TFF'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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