Türkiye A Milli Futbol Takımı tarihinde bir milli maçta “hat trick” yapan ilk futbolcu kimdir (Zeki Rıza Sporel, Metin Oktay, Lefter, Hakkı Yeten)?

Programın son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerde büyük bir ilgi yarattı. Yarışmacının kararını bekleyen seyirciler, bir yandan da cevapların doğruluğunu kendileri kontrol etmeye çalıştı. Öğretici bir eğlence sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı veriyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından öteye taşıyor. Peki, Türkiye A Milli Futbol Takımı tarihinde bir milli maçta hat trick yapan ilk futbolcu hangisidir?

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TARİHİNDE BİR MİLLİ MAÇTA HAT TRİCK YAPAN İLK FUTBOLCU HANGİSİDİR?

A: Zeki Rıza Sporel

B: Metin Oktay

C: Lefter Küçükandonyadis

D: Hakkı Yeten

Doğru cevap: A: Zeki Rıza Sporel

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller sunan efsanevi yarışma, atv ekranlarında heyecanını sürdürüyor! Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL’nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda önemli baraj soruları bulunuyor. İlk önemli baraj olan 2. soruda 5.000 ?, 7. soruda ise 50.000 ? kazanılıyor. Son soruya kadar ilerleyenler, 13. soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanma şansını yakalıyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilerek en son doğru bildiği sorunun ödülünü alabiliyor.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere hem bilgi hem de heyecan dolu anlar yaşatıyor!