Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında, sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Ertürk'ün konuşmasında kullandığı ifadeler gündeme gelirken, kamuoyunda Türker Ertürk'ün kim olduğu ve soruşturmanın neden başlatıldığı merak konusu oldu. Peki, Türker Ertürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Türker Ertürk ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? Detaylar haberimizde.

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'da doğan Türker Ertürk, ilköğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini ise Ankara ve Trabzon'da tamamladı.

1971 yılında Heybeliada'da bulunan Deniz Lisesine başlayan Ertürk, lise eğitiminin ardından yine Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katılan Türker Ertürk, 15 yıl boyunca gemilerde görev yaptı.

Ertürk'ün askerlik kariyerinde farklı rütbelerde çeşitli görevler üstlendiği belirtildi. Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı görevini yapan Ertürk, yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği görevinde bulundu.

Albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

TÜRKER ERTÜRK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1957 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Türker Ertürk, verilen bilgilere göre 2026 yılı itibarıyla 69 yaşındadır. İlköğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini Ankara ve Trabzon'da tamamlayan Ertürk, eğitim hayatının ardından Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulunda eğitim gördü.

TÜRKER ERTÜRK HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Türker Ertürk hakkında gündeme gelen soruşturmanın nedeni ise sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerindeki ifadeler oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertürk hakkında söz konusu ifadeleri gerekçe göstererek resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TÜRKER ERTÜRK NE DEDİ?

Türker Ertürk, söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bakın artık iktidar değişecek; ama acılı ama acısız. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Onun için Yüksek Seçim Kurulu’nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkecek.”

Soruşturma, Ertürk'ün sosyal medyada paylaşılan video içeriklerinde yer alan bu ifadeleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldı.

Bu içerikte Türker Ertürk'ün biyografisine ilişkin verilen bilgiler ile soruşturmanın gerekçesine dair aktarımlar, mevcut bilgilerle sınırlı tutulmuştur.