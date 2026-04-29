Türk - Yunan ödül oyununu hangi takım kazandı, 29 Nisan Çarşamba eleme potasına kim gitti?

Survivor'da sadece ödül heyecanı değil, aynı zamanda veda korkusu da hakim: 29 Nisan Çarşamba eleme potasına kim gitti? Dokunulmazlık oyunlarının ardından toplanan konseyde ismi en çok yazılan yarışmacı, adada kalma mücadelesi için potanın yolunu tuttu. Taraftarların "Survivor'da bugün kim aday oldu?" sorusuna yanıt aradığı kritik gecede, hem Türk-Yunan ödül oyununun galibi hem de haftanın eleme adaylarının tam listesi netleşti. İşte Survivor son bölüm özeti ve potaya giren o isim...

SURVİVOR TÜRK - YUNAN ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın en sevilen formatlarından biri olan ve iki komşu ülkenin yarışmacılarını bir araya getiren Türk - Yunan ödül oyunu mücadelesinde heyecan dorukta. Parkurda sergilenen üstün performanslar ve nefes kesen atışlar sonrası galip gelen tarafın kim olduğu büyük bir merak konusu. Henüz müsabaka sonuçlanmadığı için kazanan takımın ismi netleşmedi; ancak her iki takımın da ödül için son ana kadar tüm gücüyle yarıştığı görülüyor.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU: POTAYA KİM GİRDİ?

Büyük final yolunda adada kalmak her geçen gün zorlaşırken, bu hafta erkek yarışmacılar arasında gerçekleşen oylama sonucu eleme potası şekillendi. Takım arkadaşlarından gelen oylarla bu hafta veda riskini omuzlayan isimler; Barış, Osman Can ve Ramazan oldu. Bu üç yarışmacı, Survivor hayallerine devam edebilmek için önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan kritik düelloda varını yoğunu ortaya koyacak.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI NASIL BELİRLENDİ?

Konseyde gerçekleşen açık oylama ve performans birincilerinin seçimleri doğrultusunda potaya giren isimler, adadaki dengeleri de değiştirdi. Özellikle Barış, Osman Can ve Ramazan'ın aynı anda potada yer alması, izleyiciler arasında "Bu hafta kim elenecek?" tartışmalarını başlattı. Yarışmacılar, potaya girmelerinin ardından yaptıkları açıklamalarda düelloya odaklandıklarını ve adada kalmak için savaşacaklarını dile getirdiler.

BÜYÜK ÖDÜL NE OLACAK?

Türk ve Yunan yarışmacıların ortaklaşa katıldığı bu dev ödül oyununda, kazananları muazzam bir ziyafet veya konforlu bir tatil imkanının beklediği tahmin ediliyor. Hem fiziksel hem de psikolojik sınırların zorlandığı Survivor 2026 sezonunda, bu ödülün yarışmacılar için altın değerinde bir motivasyon kaynağı olacağı kesin. Sonuçlar netleştiğinde güncel skorlar haberimizde yer alacak.