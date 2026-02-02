Türk bayrağına saldırıldı mı? SON DAKİKA! Türk bayrağına saldırı olayı nedir, kim saldırdı?

Sınır hattında kritik bir gelişme yaşandı. Bölgeden gelen haberler, dikkatleri üzerine çekerken, yaşananlar kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

Sınır hattında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Bölgeden gelen bilgiler, herkesin ilgisini çeken bir gelişmeye işaret ediyor. Henüz resmi açıklamalar yapılmadı, fakat yaşananlar sınır hattında tansiyonu artırmış gibi görünüyor.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRILDI MI?

Evet, Türk bayrağına 20 Ocak 2026 tarihinde saldırı gerçekleşti. Olay, Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki kullanımda olmayan eski gümrük sahasında meydana geldi. Saldırı provokatif bir eylem olarak kayıtlara geçti.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI OLAYI NEDİR?

Türk bayrağına saldırı, bölgedeki bir grup terör örgütü yandaşının bayrağa zarar vermeye çalıştığı eylemdir. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırının gerçekleştiği alanı Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içine alarak güvenliği artırdı.

Ayrıca, bölgeye 30 metre uzunluğunda bir direk dikildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi. Bu adımlar, hem güvenliği sağlamak hem de provokatif eylemlere karşı güçlü bir mesaj vermek amacıyla atıldı.

TÜRK BAYRAĞINA KİM SALDIRDI?

Saldırıyı, terör örgütü YPG yandaşları gerçekleştirdi. Bu kişiler, sınır hattında provokatif amaçlarla bayrağa zarar vermeye çalıştı.