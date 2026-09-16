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Türk Alman Üniversitesi eğitime devam ediyor mu?

Türk Alman Üniversitesi eğitime devam ediyor mu?
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Türk-Alman Üniversitesi hakkında son günlerde sosyal medyada gündeme gelen iddialar, öğrenciler ve üniversite adayları tarafından araştırılıyor. Üniversitenin faaliyetlerine devam edip etmediği merak edilirken, gözler kurumun güncel açıklamalarına çevrildi. Peki, Türk Alman Üniversitesi eğitime devam ediyor mu? İşte detaylar.

Türkiye ile Almanya arasındaki akademik iş birliği kapsamında faaliyet gösteren Türk-Alman Üniversitesi hakkında son günlerde çeşitli iddialar gündeme geldi. Üniversitenin geleceğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarının ardından öğrenciler ve üniversite adayları, Türk-Alman Üniversitesi’nin faaliyetlerine devam edip etmediğini araştırmaya başladı. Peki, Türk Alman Üniversitesi eğitime devam ediyor mu? Detaylar...

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DEVAM EDİYOR MU?

Türk-Alman Üniversitesi’nin eğitime devam edip etmediğine ilişkin mevcut resmî bilgiler incelendiğinde, üniversitenin eğitim faaliyetlerinin sürdüğü görülüyor.

Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Akademik Takvimi, yeni eğitim dönemine ilişkin akademik sürecin planlandığını gösteriyor. Aynı sayfada 2026 YKS sonucu ile üniversiteye kayıt işlemlerine ilişkin duyurular da yer alıyor.

Üniversitenin resmî internet sitesinde ayrıca 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde yeni bölümlere öğrenci alımına başlandığı duyuruldu. 8 Temmuz 2026 tarihli açıklamada, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesindeki Psikoloji ile Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerine ilk kez öğrenci alımının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KAPANDI MI?

Gündeme getirilen kapanma iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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