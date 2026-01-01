Haberler

Tur Rehberi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tur Rehberi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Tur Rehberi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tur Rehberi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tur Rehberi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tur Rehberi konusu, özeti ve Tur Rehberi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tur Rehberi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tur Rehberi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tur Rehberi filmini izleyecek olanların merak ettiği Tur Rehberi konusu nedir, Tur Rehberi oyuncuları kimler ve Tur Rehberi özeti gibi konuları inceliyoruz.

TUR REHBERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsanları en iyi tanıma yönteminin 'birlikte tura çıkmak' olduğunu eğlenceli bir dille gösterecek olan Tur Rehberi eşi benzeri olmayan bir seyahati beyazperdeye aktarıyor. Hiç bir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden bir tur rehberinin hikâyesi.

TUR REHBERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Cem Gelinoğlu, Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Tarık Papuççuoğlu, Kevork Malikyan, Suna Selen, Metin Coşkun, Sadık Gürbüz, Vedat Erincin, Engin Türkoğlu, Melisa Duru Ünal

TUR REHBERİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının usta isimlerini bir araya getiren BKM'nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi "Tur Rehberi"nin Antalya'daki çekimleri tamamlandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı

Yeni yılın ilk gününde tarihi görüntüler! Katılım sayısı rekor kırdı
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır