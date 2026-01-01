Tur Rehberi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tur Rehberi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tur Rehberi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tur Rehberi filmini izleyecek olanların merak ettiği Tur Rehberi konusu nedir, Tur Rehberi oyuncuları kimler ve Tur Rehberi özeti gibi konuları inceliyoruz.

TUR REHBERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsanları en iyi tanıma yönteminin 'birlikte tura çıkmak' olduğunu eğlenceli bir dille gösterecek olan Tur Rehberi eşi benzeri olmayan bir seyahati beyazperdeye aktarıyor. Hiç bir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden bir tur rehberinin hikâyesi.

TUR REHBERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Cem Gelinoğlu, Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Tarık Papuççuoğlu, Kevork Malikyan, Suna Selen, Metin Coşkun, Sadık Gürbüz, Vedat Erincin, Engin Türkoğlu, Melisa Duru Ünal

TUR REHBERİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının usta isimlerini bir araya getiren BKM'nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi "Tur Rehberi"nin Antalya'daki çekimleri tamamlandı.