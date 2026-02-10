Tunceli okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Tunceli'de okul yok mu (TUNCELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Tunceli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. 11 Şubat Çarşamba günü için "Tunceli okullar tatil mi, okul yok mu?" sorusu merak edilirken, gözler Tunceli Valiliği tarafından yapılacak resmi kar tatili açıklamasına çevrildi.

TUNCELİ HAVA DURUMU

Tunceli çevresinde bugün genel olarak bulutlu, zaman zaman yağmurla karışık yağışlı bir hava bekleniyor. Yarın ve Çarşamba günü de bulutlu gökyüzü altında yağışlar devam ederken, sıcaklıkların düşük tek haneli seviyelerde kalacağı belirtiliyor. Perşembe gününde de bölge için bulutlu ve yağış ihtimalli bir hava tahmini var. Genel tabloya göre Tunceli'de hafif yağışlar ve düşük sıcaklıklar ön planda.

TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.