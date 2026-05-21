Tuğçe Postoğlu gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Tuğçe Postoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga iddiaları gündeme gelirken, operasyon listesinde adı geçtiği öne sürülen Tuğçe Postoğlu hakkında ortaya çıkan gelişmeler dikkat çekti. “Tuğçe Postoğlu gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?” sorusu kısa sürede sosyal medyada en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Peki, Tuğçe Postoğlu gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Tuğçe Postoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul merkezli yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler gündemi hareketlendirirken, isim listesinde yer aldığı öne sürülen Tuğçe Postoğlu hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekti. “Tuğçe Postoğlu gözaltına mı alındı?” sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUĞÇE POSTOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın, savcılığa ulaşan ihbarlar, dijital incelemeler ve bazı teknik veriler doğrultusunda başlatıldığı ifade ediliyor. Bu kapsamda bazı isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı şüphesi değerlendirildiği belirtilirken, Tuğçe Postoğlu’nun da dosyada adı geçen kişiler arasında yer aldığı aktarılıyor.

OLAY NEDİR?

İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Ünlü isimlerin yer aldığı soruşturmada, savcılık tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı iddialarına ilişkin ihbar ve dijital delillerin incelendiği belirtiliyor. Şüpheliler sağlık kontrolü ve Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından savcılığa sevk ediliyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna, Berkay Şahin, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat ve Volkan Bahçekapılı gibi kamuoyunun tanıdığı birçok isim yer alıyor.

