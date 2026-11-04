Trump seçimi kaybetti mi, yenildi mi? ABD seçimlerini kim kazandı 2026?

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ABD'de 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen ara seçimlerde sonuçlar belli oldu. Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında kendi siyasi geleceği açısından da önemli gördüğü yarışta Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde ederek Kongre'nin kontrolünü Cumhuriyetçilerden aldı. Cumhuriyetçilerin her iki kanattaki çoğunluğunu kaybetmesi, Trump yönetimi açısından önemli bir siyasi yenilgi olarak değerlendiriliyor. Peki, Trump seçimi kaybetti mi, ABD seçimlerini kim kazandı? İşte 2026 ABD ara seçimlerinde son durum…

ABD SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI 2026?

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılan ara seçimlerin kazananı Demokrat Parti oldu. Associated Press (AP) ve Reuters'ın aktardığı sonuçlara göre Demokratlar, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu kazanarak Kongre'nin kontrolünü ele geçirdi.

Demokratlar, Senato seçimlerinde Kansas, Iowa, Teksas, Ohio, Maine, Kuzey Carolina ve Güney Carolina dahil olmak üzere Cumhuriyetçilerin elindeki en az yedi sandalyeyi kazandı. Temsilciler Meclisi'nde ise 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın çift haneli farkla kazandığı bazı bölgeler de dahil olmak üzere 20'den fazla sandalyeyi Cumhuriyetçilerden aldı.

Böylece Cumhuriyetçilerin Washington'daki iki yıllık birleşik Kongre kontrolü sona erdi. Demokratların yeni çoğunluğu, 2027 yılının ocak ayında göreve başlayacak yeni Kongre ile birlikte resmen görev yapacak.

TRUMP SEÇİMİ KAYBETTİ Mİ, YENİLDİ Mİ?

Donald Trump, 2026 ABD ara seçimlerinde doğrudan aday değildi. Bu nedenle seçim sonuçları, Trump'ın başkanlık seçimini kaybettiği anlamına gelmiyor. Ancak Trump'ın başkanlığı döneminde yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'deki çoğunluğunu kaybetmesi, ABD Başkanı açısından önemli bir siyasi yenilgi olarak öne çıktı.

Trump, seçim sürecinde seçmenlere kendisi de adaymış gibi oy vermeleri çağrısında bulunmuş ve sonuçların yönetimi açısından önemini vurgulamıştı. Ancak Demokratların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu kazanmasıyla Trump'ın kalan başkanlık döneminde Kongre üzerindeki siyasi desteği önemli ölçüde azaldı.

Associated Press'in aktardığına göre Trump, seçim sonuçlarının ardından Demokratların iyi bir kampanya yürüttüğünü söyledi. Ancak sonuçları kendi yönetimine yönelik bir tepki olarak değerlendirmediğini belirterek Cumhuriyetçi adayların performansını öne çıkardı.

TRUMP SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETTİ Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim sonuçlarını kabul edeceğini ve Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Reuters'ın aktardığı açıklamalarda Trump, Demokratların seçim kampanyasındaki başarısını kabul ederken sonuçların doğrudan kendisine yönelik bir mesaj olduğu değerlendirmesine katılmadı.

Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin tutumu, 2020 başkanlık seçimlerinin ardından sonuçları kabul etmemesi ve seçim sürecine yönelik itirazlarıyla karşılaştırıldığında dikkat çekti.

2026 ABD ARA SEÇİMLERİNDE SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE SON DURUM NE?

2026 ara seçimlerinde Demokratlar, Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etti.

Senato: Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elindeki en az yedi sandalyeyi kazanarak Senato'da çoğunluğu ele geçirdi. Teksas'ta James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı mağlup ederek 38 yıl sonra eyaletten seçilen ilk Demokrat senatör oldu. Kansas'ta Adam Hamilton, görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'ı yendi. Ohio'da Sherrod Brown, Maine'de Troy Jackson ve Iowa'da Josh Turek de Demokratların kazandığı önemli isimler arasında yer aldı.

Temsilciler Meclisi: Demokratlar, 20'den fazla seçim bölgesinde Cumhuriyetçilerin elindeki sandalyeleri kazandı. Böylece Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluk değişti. Demokratların yeni dönemdeki lideri Hakeem Jeffries'in, Kongre toplandığında Temsilciler Meclisi Başkanlığı için öne çıkan isim olması bekleniyor.