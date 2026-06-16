TRT 1 Dünya Kupası frekansı! ŞİFRESİZ TRT 1 frekans bilgileri nedir?

Dünya Kupası maçlarının Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından ücretsiz ve şifresiz yayınlanmaya devam edeceği bildirildi. TRT tarafından paylaşılan açıklamada, yayınların sorunsuz izlenebilmesi için uydu alıcılarında güncel frekans bilgilerinin kullanılmasının gerektiği aktarıldı. TRT 1 şifreli kanal diyor, şifresi nedir? İşte Dünya Kupası TRT 1 frekansı...

TRT 1 DÜNYA KUPASI FREKANS

TRT’den yapılan açıklamada, Dünya Kupası karşılaşmalarının kesintisiz takip edilebilmesi amacıyla izleyicilerin uydu alıcılarını güncel frekans bilgilerine göre kontrol etmelerinin gerektiği belirtildi. Kurum tarafından paylaşılan teknik bilgilerde, yayınların Türksat 4A uydusu üzerinden gerçekleştirildiği, frekans değerinin 11794 olduğu, polarizasyon seçeneğinin V (Dikey) olarak kullanıldığı, sembol oranının 30000 ve FEC değerinin ise 3/4 olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca daha önce TRT’nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı güncel frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden bir işlem gerçekleştirmesine ihtiyaç bulunmadığı kaydedildi. Dünya Kupası karşılaşmalarının Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz ve şifresiz şekilde yayınlanmaya devam edeceği bilgisi de paylaşıldı.

TRT 1 FREKANS DÜNYA KUPASI AYARLAMA

Maç saatlerinde bazı seyircilerin televizyon ekranlarında “Şifreli Kanal” veya “Sinyal Yok” uyarılarıyla karşılaşabildiği belirtiliyor. Bu uyarılar teknik bir arızadan kaynaklanmıyor. Uluslararası yayın hakları kapsamında uygulanan teknik yayın düzenlemeleri nedeniyle, eski frekans bilgileri kullanılan uydu alıcılarında bu tür uyarılar görülebiliyor.

Yayınları izlemekte sorun yaşayan seyircilerin uydu alıcılarında TRT 1’in güncel frekans bilgilerini kullanmaları gerekiyor. Bunun yanında uzmanlar tarafından uydu kablosu bağlantılarının ve çanak anten sisteminin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Gerekli görülmesi halinde otomatik kanal taraması yapılmasının da yayınlara erişim konusunda yardımcı olabileceği belirtilmekte.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL NASIL AÇILIR, ŞİFRESİ NE 4 HANELİ?

Dünya Kupası karşılaşmaları sırasında bazı izleyicilerin karşılaştığı “Şifreli Kanal” uyarısının, uluslararası yayın hakları nedeniyle uygulanan teknik yayın düzenlemeleriyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. TRT 1 normal yayın dönemlerinde ücretsiz ve şifresiz yayın yaparken, Dünya Kupası maçları sırasında yayın sinyali yalnızca Türkiye sınırları içerisinde kullanılacak şekilde düzenlenebiliyor.

Bu nedenle eski frekans ayarlarına sahip uydu alıcılarında “Şifreli Kanal” veya “Sinyal Yok” uyarısı alınabiliyor. TRT tarafından paylaşılan güncel frekans bilgilerinin uydu alıcısına girilmesi, bağlantıların kontrol edilmesi ve gerekirse kanal taraması yapılması tavsiye ediliyor. Kurumun açıklamalarında herhangi bir 4 haneli şifre paylaşımı yer almıyor ve karşılaşmaların TRT 1 ile TRT Spor üzerinden ücretsiz ve şifresiz yayınlanmaya devam edeceği belirtiliyor.