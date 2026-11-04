Trey Nyoni kimdir? Fenerbahçe'ye gol atan 19 yaşındaki Liverpool oyuncusu nereli?

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Fenerbahçe- Liverpool maçında skoru açan isim, 19 yaşındaki orta saha Trey Nyoni oldu: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım 2026 akşamı oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada Nyoni, 25. dakikada Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

TREY NYONİ FENERBAHÇE'YE GOL ATTI MI?

Trey Nyoni, Fenerbahçe'ye karşı 25. dakikada attığı golle Liverpool'u öne geçirdi. Sevinç uzun sürmedi. Fenerbahçe dört dakika sonra Mason Greenwood'un serbest vuruş golüyle eşitliği buldu; ikinci yarıda Alexander Isak 69. dakikada Liverpool'u yeniden öne taşıdıysa da Archie Brown 73. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

TREY NYONİ KİMDİR?

Trey Nyoni, asıl adı Treymaurice Nyoni olan ve Liverpool'da oynayan İngiliz orta saha oyuncusu; teknik direktör Andoni Iraola onu hem 6 hem de 8 numarada kullanabildiğini söylüyor.

Iraola, genç oyuncu için "taktik olarak gerçekten zeki" dedi. Nyoni Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 11'e LASK deplasmanında çıktı ve Liverpool o maçı 6-3 kazandı. Bu, oyuncunun kulüpteki 26. resmi maçıydı.

TREY NYONİ KAÇ YAŞINDA?

Trey Nyoni 19 yaşında. 30 Haziran 2007'de İngiltere'de doğan oyuncuyla Liverpool, tam 18. yaş gününde uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı.

TREY NYONİ NERELİ?

Trey Nyoni İngiltere doğumlu ama ailesi Zimbabveli. Babası Zimbabve'nin Gwanda kentinden olduğu için Nyoni, ileride A milli takım seçimini yaparken İngiltere ile Zimbabve arasında karar verebilecek.

TREY NYONİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Trey Nyoni, 2013'te Leicester City altyapısına girdi ve on yıl bu kulüpte kaldı. Eylül 2023'te Liverpool'a geçen oyuncu, ilk profesyonel sözleşmesini 15 Ekim 2024'te imzaladı.

A takımdaki ilk maçına 28 Şubat 2024'te çıktı. Liverpool'un FA Cup'ta Southampton'ı 3-0 yendiği karşılaşmada Harvey Elliott'ın yerine oyuna girdiğinde 16 yaş 243 günlüktü. Premier Lig'deki ilk maçı ise 20 Aralık 2025'te Tottenham karşısında geldi: Florian Wirtz'in yerine son dakikalarda girdi ve Liverpool sahadan 2-1 galip ayrıldı. 2025-26 sezonunu 14 resmi maçla kapattı.

TREY NYONİ HANGİ REKORU KIRDI?

Trey Nyoni, Liverpool'un Avrupa kupalarında forma giyen en genç oyuncusu: 29 Ocak 2025'te PSV Eindhoven ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oyuna girdiğinde 17 yaş 213 günlüktü. Southampton maçıyla da kulübün FA Cup'ta oynayan en genç futbolcusu olmuştu.

TREY NYONİ HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Trey Nyoni, İngiltere'nin 16, 17, 18, 19 ve 20 yaş altı milli takımlarında forma giydi. En çok maçı 19 yaş altı takımında (13), en çok golü ise 18 yaş altı takımında (3) var.