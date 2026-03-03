Haberler

Trendyol çöktü mü, 3 Mart Salı Trendyol problem mi var?

Trendyol çöktü mü, 3 Mart Salı Trendyol problem mi var?
Güncelleme:
Trendyol kullanıcıları, 3 Mart Salı günü siteye giriş yaparken sorunlar yaşamaya başladı. "Trendyol çöktü mü?" sorusu sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar alışverişlerini gerçekleştirememenin nedenini merak ediyor. Trendyol'un resmi açıklamaları ve yaşanan kesintinin detayları haberimizde.

3 Mart Salı günü Trendyol'da alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, siteye erişimde problem yaşadı. Trendyol çöktü mü sorusu kısa sürede arama motorlarında trend oldu. Siteye giriş sorunları ve olası teknik arızalar hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

Trendyol'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yaşanan kesintinin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kullanıcılar internet bağlantılarında herhangi bir problem olmadığından emin olsalar da, platformda bazı bölgesel erişim sorunları gözlemlendi.

Hata raporu:

Trendyol çöktü mü, 3 Mart Salı Trendyol problem mi var?


UYGULAMADA ŞU AN DURUM NE?

Kısa süre içinde çözülen sorun sonrası Trendyol uygulamasına erişim tekrar sağlanabiliyor. Kullanıcılar artık uygulamada sorunsuz şekilde alışveriş yapabiliyor ve sipariş takibi gerçekleştirebiliyor.

Osman DEMİR
Haberler.com
