Trendyol çöktü mü? 25 Kasım Salı Trendyol'da sorun mu var, neden açılmıyor, sepette sorun mu var?

" Trendyol'un çökme ihtimali ve uygulamaya erişimde yaşanan aksaklıklar vatandaşların merak konusu haline geldi. Bazı kullanıcılar platforma giriş yapamadıklarını dile getiriyor. Peki Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Salı günü Trendyol'da teknik bir problem mi bulunuyor?"

TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

E-ticaret platformu Trendyol'a erişmek isteyen birçok kullanıcı, hem mobil uygulamada hem de web sürümünde çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını bildirmeye başladı. Sosyal medyada hızla yayılan "Trendyol çöktü mü?" sorusu, kısa süre içinde pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer aldı.

TRENDYOL NEDEN AÇILMIYOR? SORUNUN SEBEBİ NE?

Bazı kullanıcılar uygulamada ürünleri sepete ekleyemediklerini, bazıları ise hesaplarına giriş yapmakta güçlük yaşadıklarını ifade ediyor. Yaşanan aksaklıkların geçici bir teknik problemden mi kaynaklandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu süreçte, kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol ederek yeniden deneme yapmaları öneriliyor.

Hata raporu: