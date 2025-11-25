Haberler

Trendyol çöktü mü? 25 Kasım Salı Trendyol'da sorun mu var, neden açılmıyor, sepette sorun mu var?

Trendyol çöktü mü? 25 Kasım Salı Trendyol'da sorun mu var, neden açılmıyor, sepette sorun mu var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Trendyol'da erişim sorunu yaşanıp yaşanmadığı ve uygulamanın neden açılmadığı konusu, kullanıcıların gündemine oturdu. Çok sayıda kişi platforma girişte problemle karşılaştığını bildiriyor. Peki Trendyol'da bir çökme mi var? 25 Kasım Salı günü Trendyol'da erişim sıkıntısı mı yaşanıyor, sorun ne?"

" Trendyol'un çökme ihtimali ve uygulamaya erişimde yaşanan aksaklıklar vatandaşların merak konusu haline geldi. Bazı kullanıcılar platforma giriş yapamadıklarını dile getiriyor. Peki Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Salı günü Trendyol'da teknik bir problem mi bulunuyor?"

TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

E-ticaret platformu Trendyol'a erişmek isteyen birçok kullanıcı, hem mobil uygulamada hem de web sürümünde çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını bildirmeye başladı. Sosyal medyada hızla yayılan "Trendyol çöktü mü?" sorusu, kısa süre içinde pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer aldı.

TRENDYOL NEDEN AÇILMIYOR? SORUNUN SEBEBİ NE?

Bazı kullanıcılar uygulamada ürünleri sepete ekleyemediklerini, bazıları ise hesaplarına giriş yapmakta güçlük yaşadıklarını ifade ediyor. Yaşanan aksaklıkların geçici bir teknik problemden mi kaynaklandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu süreçte, kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol ederek yeniden deneme yapmaları öneriliyor.

Hata raporu:

Trendyol çöktü mü? 25 Kasım Salı Trendyol'da sorun mu var, neden açılmıyor, sepette sorun mu var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.