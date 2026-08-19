2026-2027 sezonunda futbolseverlerin ve kulüplerin yakından takip ettiği transfer takviminde tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) transfer ve tescil dönemlerine ilişkin açıklamasına göre, yeni sezonun ilk transfer dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı. Peki, Transfer sezonu bitti mi? 2026 transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2. transfer dönemi ne zaman? Detaylar haberimizde.

TRANSFER SEZONU BİTTİ Mİ?

2026-2027 sezonu için transfer sezonu henüz bitmedi. TFF tarafından belirlenen takvime göre 1. Transfer ve Tescil Dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

2026 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 sezonunun 1. Transfer ve Tescil Dönemi, TFF'nin açıkladığı takvime göre 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

İlk transfer dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı. Dolayısıyla 22 Haziran'da başlayan dönem, 4 Eylül'de tamamlanmış olacak. Transfer ve tescil işlemlerine ilişkin tarihlerin TFF tarafından belirlenmesiyle birlikte kulüplerin ilk dönem içerisinde gerçekleştirebileceği işlemler için son tarih de netleşmiş oldu.

2026 transfer döneminin sona ermesiyle birlikte ilk transfer ve tescil dönemi tamamlanacak. Ardından kulüpler için ikinci transfer ve tescil dönemi beklenecek.

2. TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

2026-2027 sezonunun 2. Transfer ve Tescil Dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak. TFF'nin belirlediği takvime göre ikinci dönem 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.

Buna göre 2026-2027 sezonunda ikinci transfer ve tescil dönemi, 1 Ocak 2027 ile 5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk transfer döneminin 4 Eylül 2026'da sona ermesinin ardından ikinci dönem için belirlenen başlangıç tarihi 1 Ocak 2027 olacak.