Trabzonspor Udinese maçı hangi kanalda, Trabzonspor Udinese nereden CANLI izlenir?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, güçlü rakibi Udinese karşısında son provasına çıkıyor. Bordo-mavili ekibin mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, "Trabzonspor Udinese maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" sorusuna yanıt ararken, karşılaşmanın canlı yayın platformu, yayın saati ve izleme seçenekleri futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında bulunuyor.

TRABZONSPOR UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA? TRABZONSPOR UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili ekibin son durumunu görmek isteyen futbolseverler ise "Trabzonspor Udinese maçı hangi kanalda?", "Trabzonspor Udinese maçı saat kaçta?", "Şifresiz mi yayınlanacak?" ve "Nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Trabzonspor-Udinese hazırlık maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm ayrıntılar…

TRABZONSPOR UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Udinese arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonun yanı sıra HT Spor'un dijital yayın platformları üzerinden de takip edebilecek.

TRABZONSPOR UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Udinese hazırlık maçı, 02 Ağustos 2026 Pazar günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, yeni sezon öncesinde iki takımın son durumunu görmesi açısından büyük önem taşıyor.

TRABZONSPOR UDINESE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, HT Spor ekranlarını takip edebilecek. Kanal, Türksat uydusu üzerinden ve internet yayınları aracılığıyla şifresiz olarak izlenebiliyor.

HT Spor platform bilgileri:

• Digiturk: 75. Kanal

• D-Smart: 79. Kanal

• Tivibu: 87. Kanal

• Kablo TV: 227. Kanal

• Turkcell TV+: 73. Kanal

• Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın

TRABZONSPOR UDINESE MAÇI HANGİ GÜN?

Hazırlık karşılaşması, 02 Ağustos 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi eksiklerini görmek isteyen iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

TRABZONSPOR UDINESE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Udinese arasındaki hazırlık mücadelesi, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Stadyumu'nda oynanacak. Yüksek irtifa kamp sürecini sürdüren bordo-mavililer, güçlü rakibi karşısında sezon öncesi önemli bir sınav verecek.