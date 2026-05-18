Futbolseverler, Süper Lig’de oynanacak Trabzonspor–Konyaspor mücadelesi için geri sayıma geçti. “Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, nerede, saat kaçta?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve maçın oynanacağı stat hakkındaki detaylar da büyük ilgi görüyor.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) karşılaşmasının yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, farklı platformlar üzerinden de karşılaşmaya erişim sağlayabilecek.

Trabzonspor-Konyaspor maçını ATV üzerinden izlemek isteyenler için kanal bilgileri de belli oldu. ATV; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallardan yayın yapacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak canlı izleme imkânı sunulacak.

Ziraat Türkiye Kupası final niteliği taşıyan Trabzonspor-Konyaspor karşılaşması 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Futbolseverler, sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen bu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.

Dev karşılaşma saat 20:45’te başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte iki takım da kupa için sahaya çıkacak ve mücadele büyük bir çekişmeye sahne olacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali kapsamında oynanacak Trabzonspor-Konyaspor mücadelesi Antalya’da, Corendon Airlines Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Final niteliğindeki karşılaşma, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.