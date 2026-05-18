Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, nerede saat kaçta?

Süper Lig’de heyecan devam ederken “Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta?” sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kritik karşılaşmanın tarihi, oynanacağı stat ve başlama saati taraftarların gündeminde yer alırken, maç öncesi tüm detaylar merak ediliyor.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) karşılaşmasının yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, farklı platformlar üzerinden de karşılaşmaya erişim sağlayabilecek.

ATV CANLI YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORM DETAYLARI

Trabzonspor-Konyaspor maçını ATV üzerinden izlemek isteyenler için kanal bilgileri de belli oldu. ATV; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallardan yayın yapacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak canlı izleme imkânı sunulacak.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası final niteliği taşıyan Trabzonspor-Konyaspor karşılaşması 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Futbolseverler, sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen bu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev karşılaşma saat 20:45’te başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte iki takım da kupa için sahaya çıkacak ve mücadele büyük bir çekişmeye sahne olacak.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası finali kapsamında oynanacak Trabzonspor-Konyaspor mücadelesi Antalya’da, Corendon Airlines Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Final niteliğindeki karşılaşma, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.

