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Trabzonspor Hearts maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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Trabzonspor Hearts maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?
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UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor’un Hearts’ı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde maçın hakem kadrosu da netlik kazandı. Avrupa maçlarında hakem kararlarının sonuca etkisini yakından takip eden futbolseverler, “Trabzonspor Hearts maçının hakemi kim?” ve “maçı kim yönetecek?” sorularına yanıt arıyor.

UEFA’nın görevlendirmesine göre Trabzonspor – Hearts maçında Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR ekibi de Belçikalı hakemlerden oluşuyor. İşte Trabzonspor – Hearts maçının hakem kadrosu.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşmasını Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser yönetecek.

YARDIMCI HAKEMLER VE DÖRDÜNCÜ HAKEM

Visser’in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak.

VAR VE AVAR’DA KİMLER VAR?

Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. AVAR görevini ise Michiel Allaerts üstlenecek.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te Trabzon’daki Papara Park’ta başlayacak. Mücadele TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak; internetten izlemek isteyenler tabii platformunu kullanabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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